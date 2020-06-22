Не на шутку растолстели

Говорят, женщины более склонны к полноте, чем мужчины. Это все враки! Посмотрите на известных актеров-мужчин, которые с возрастом очень изменились. Их стало не узнать из-за лишнего веса!

Мэттью Перри — самый известный Чендлер из всех Чендлеров в сериале «Друзья», депрессивный и трусоватый дантист из «Девяти ярдов», бывший Джулии Робертс Лиззи Каплан . Красивый, харизматичный мужик с чисто американским холеным лицом, любимец женщин — раньше он мелькал на первых полосах газет и журналов.

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Но теперь может мелькать только в рекламе «Макдоналдса» … Совсем нездоровый образ жизни и разного вида зависимости сделали из Перри того, кем он является сейчас: обрюзгшим, обвисшим и изрядно потолстевшим мужиком, который выглядит старше своих 50 лет. Он потерял не только карьеру и позитив, но даже красивое тело. Очень печально…

Виторгана мы знаем благодаря сотрудничеству с восхитительным «Квартетом И» — московским комедийным театром, который создал такие нетленки как «День радио», «День выборов» и «О чем говорят мужчины». Молодой Витогран сыграл во всех трех постановках и стал знаменитым на всю страну.

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А дальше — «Заступники», «Чего хотят женщины» и еще десятки звездных ролей. Но бешеная популярность сыграла с Виторганом злую шутку. Максим все чаще становился замечен в скандалах, драках и, вероятно, заедал стресс — с каждым годом становился все толще и толще. Через каких-то несколько лет поклонники не узнали любимого актера: он очень сильно располнел. Так что теперь играет он не жгучих озорных и стройных красавцев, а закабаневших связистов, бизнесменов и представителей власти.

«Андрюха, у нас труп, возможно, криминал. По коням!» — эту фразу из легендарного российского сериала 90-х «Улицы разбитых фонарей» не знает только тот, у кого не было телевизора. Нилов сыграл в сериале Андрея Ларина — обаятельного капитана тогда еще милиции.

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Ну и раз зарплата у органов правопорядка в те времена была сравнительно небольшой, все сериальные «менты» были стройными, иногда даже слишком. Вот и молодого Нилова мы запомнили таким. Но время идет — люди меняются. Теперь прославившийся на всю Россию Алексей больше не играет положительных персонажей — в последние годы на смену им пришли криминальные авторитеты и беглые заключенные. Это и неудивительно: кто ж поверит в «доброго» полицейского, который не берет взятки, но при этом весит под центнер.

Дмитрий Красилов

Красилов — тот самый рыжий, татуированный и ни разу не худой участник шоу «Танцы на ТНТ».

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Он покорил зрителей своей харизмой и тем, что выглядит не как другие коллеги — пересушенные воблы. Но с годами, которые принесли ему еще больше популярности и любви фанатов, Дмитрий набрал еще больше лишних кило (и где он их берет?!). Но он, похоже, нисколько не стесняется своего ну о-о-очень лишнего веса, задорно скачет в обтягивающем наряде в клипе группы «Литтл Биг», снимает веселые видео о похождениях смешного пухляша и всячески радуется жизни. Но, может, оно и к лучшему: зачем в 26 лет отказывать себе в еде, тренироваться на износ, если ты и так всем нравишься, а в моде теперь — бодипозитив.