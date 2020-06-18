Собчак и Канделаки вновь полили грязью друг друга

Телеведущая Ксения Собчак не устает с издевкой отзываться о своей "коллеге по цеху" - Тине Канделаки . Бывшие соведущие шоу "Две звезды" все чаще не стесняются в выражениях и особо не выбирают слова в адрес друг друга.

Фото: Соцсети Соцсети

Вот и теперь Собчак в очередной раз прошлась по внешности Канделаки. Та не стала тянуть с ответом.

"Почему человек весом 70 килограммов рекламирует спорт?",

— заявила Собчак на YouTube-шоу Comment Out, рассматривая фотографию Канделаки. Сам снимок она назвала некрасивым.

В своем блоге Канделаки ответила Ксении встречным вопросом:

"А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику?".

И добавила, что если человек соблюдает принципы ЗОЖ, то совершенно неважно, сколько он весит.

"Пропаганда здорового образа жизни своим личным примером вдохновляет куда убедительнее, чем менторский тон человека, мнящего себя нравственным ориентиром",