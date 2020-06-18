Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Собчак и Канделаки вновь обменялись колкостями

Стелла Шмель
57 минут назад
Женский форум1
Телеведущая Ксения Собчак не устает с издевкой отзываться о своей "коллеге по цеху" - Тине Канделаки. Бывшие соведущие шоу "Две звезды" все чаще не стесняются в выражениях и особо не выбирают слова в адрес друг друга.
Собчак и Канделаки вновь полили грязью друг друга
Фото: СоцсетиСоцсети
Вот и теперь Собчак в очередной раз прошлась по внешности Канделаки. Та не стала тянуть с ответом.
"Почему человек весом 70 килограммов рекламирует спорт?",
— заявила Собчак на YouTube-шоу Comment Out, рассматривая фотографию Канделаки. Сам снимок она назвала некрасивым.
В своем блоге Канделаки ответила Ксении встречным вопросом:
"А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику?".
И добавила, что если человек соблюдает принципы ЗОЖ, то совершенно неважно, сколько он весит.
"Пропаганда здорового образа жизни своим личным примером вдохновляет куда убедительнее, чем менторский тон человека, мнящего себя нравственным ориентиром",
— заключила Тина Канделаки.
Женский форум1
Звёзды,Тина Канделаки,Ксения Собчак
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress