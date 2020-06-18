Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В чем секрет похудения 61-летней Гузеевой 

Мира Маркина 4 часа назад
В чем секрет похудения 61-летней Гузеевой
Фото: _larisa_guzeeva_
Как и многие женщины, Лариса Гузеева не раз придерживалась нездоровых диет, которые вместо похудения приносили сплошные разочарования.
«Всегда совершала одну и ту же ошибку — я голодала… Потом была одна схема: сбрасывала 5 кг — набирала 10 кг, и от них уже было избавиться невозможно»,
— как-то раз призналась телеведущая в своем Instagram.
Однако этой весной 61-летней Гузеевой, кажется, удалось найти золотую середину в вопросах питания и похудения. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
В марте 2020 года телеведущая отправилась в SPA-клинику. Там профессиональные диетологи составили для звезды здоровое и сбалансированное меню, — об этом Гузеева рассказала в беседе с изданием StarHit. К примеру, завтрак звезды состоял из яиц-пашот и помидоров, на полдник ей предлагались броколли и мусс из манго, а ужинала телеведущая кабачком и рыбой.
Что касается спорта, то, по словам самой Гузеевой, серьезных спортивных нагрузок у нее не было со школьной скамьи. Однако при этом время от времени она посещала бассейн и старалась больше ходить пешком. С течением лет звезда поняла, что этого недостаточно, и приобрела беговую дорожку и велотренажер, которые позволяют ей поддерживать форму ежедневно.
Но спорт и здоровое питание — не единственные помощники Гузеевой в борьбе с лишними килограммами. Знаменитость также регулярно посещает финскую сауну и массаж LPG, что помогает ей сохранять красоту тела даже на седьмом десятке.
Видео дня. Как с годами изменились российские звезды
Женский форум 1
Звёзды , Лариса Гузеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцева появилась с просвечивающим бюстгальтером
Кудрявцева появилась с просвечивающим бюстгальтером
Голые свидания — новый способ найти любовь
Голые свидания — новый способ найти любовь
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Как сохранить свежесть зелени как можно дольше
02:48
Как сохранить свежесть зелени как можно дольше
Еда
Мифы о клубнике, которые пора развеять
06:00
Мифы о клубнике, которые пора развеять
Еда Здоровье
Любовница Жигунова показала нежное праздничное фото
03:21
Любовница Жигунова показала нежное праздничное фото
Любовь Звёзды
Как выглядела Светлана Лобода до пластики
00:49
Как выглядела Светлана Лобода до пластики
Звёзды Красота
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Как влияют цвета на наше поведение
04:04
Как влияют цвета на наше поведение
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение