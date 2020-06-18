В чем секрет похудения 61-летней Гузеевой 

Как и многие женщины, Лариса Гузеева не раз придерживалась нездоровых диет, которые вместо похудения приносили сплошные разочарования.

«Всегда совершала одну и ту же ошибку — я голодала… Потом была одна схема: сбрасывала 5 кг — набирала 10 кг, и от них уже было избавиться невозможно»,

— как-то раз призналась телеведущая в своем Instagram.

Однако этой весной 61-летней Гузеевой, кажется, удалось найти золотую середину в вопросах питания и похудения. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

В марте 2020 года телеведущая отправилась в SPA-клинику. Там профессиональные диетологи составили для звезды здоровое и сбалансированное меню, — об этом Гузеева рассказала в беседе с изданием StarHit. К примеру, завтрак звезды состоял из яиц-пашот и помидоров, на полдник ей предлагались броколли и мусс из манго, а ужинала телеведущая кабачком и рыбой.

Что касается спорта, то, по словам самой Гузеевой, серьезных спортивных нагрузок у нее не было со школьной скамьи. Однако при этом время от времени она посещала бассейн и старалась больше ходить пешком. С течением лет звезда поняла, что этого недостаточно, и приобрела беговую дорожку и велотренажер, которые позволяют ей поддерживать форму ежедневно.

Но спорт и здоровое питание — не единственные помощники Гузеевой в борьбе с лишними килограммами. Знаменитость также регулярно посещает финскую сауну и массаж LPG, что помогает ей сохранять красоту тела даже на седьмом десятке.