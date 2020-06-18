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Илон Маск прокомментировал слухи о групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь 

Lenta.ru и ещё 8 4 часа назад
Маск объяснил слухи о групповом сексе с Херд и Делевинь
Фото: Globallookpress.com
Об этом сообщает Page Six.
Бизнесмен заявил, что дружит с Делевинь, однако никогда не вступал с ней в интимные отношения. Он пояснил, что звезда готова подтвердить это.
Миллиардер подчеркнул, что начал встречаться с Херд через месяц после ее развода с Джонни Деппом. Он предложил актеру зарыть топор войны. «Жизнь слишком коротка для такого долгого негатива», — отметил Маск.
О том, что Херд имела любовную связь с Делевинь и Маском, будучи замужем за Деппом, ранее заявил сосед звезды «Пиратов Карибского моря» Джош Дрю. Он рассказал об этом на судебном процессе Деппа против Херд по делу о клевете.
Трио было замечено в пентхаусе Деппа в 2016 году, там знаменитости провели ночь. Дрю ранее был женат на лучшей подруге Херд Рокель Пеннингтон. По его словам, бывшая супруга рассказала ему о том, что у актрисы был групповой роман с Делевинь и Маском.
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Звёзды , Джонни Депп , Кара Делевинь , Илон Маск
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