Агаларов впервые прокомментировал развод

Эмин Агаларов стал гостем шоу «Алена, блин», и в интервью затронули тему его недавнего развода с Аленой Гавриловой.

Напомним, что влюбленные прожили в браке чуть меньше двух лет и за это время у них родилась дочка Афина. Эмин объявил о разводе с моделью в «Инстаграме» еще в начале мая, сопроводив пост их свадебной фотографией. Эта новость стала большой неожиданностью для поклонников, тем более что в этот день у мамы Алены был день рождения.

Все это время поклонники активно обсуждали возможную причина развода Эмина Агаларова и Алены Гавриловой. Некоторые думают, что союз Эмина и Алены развалил отец певца — Араз Агаларов , который ндолюбливал невестку. Другие — что у Эмина появилась любовница.

В интервью Агаларов хоть и не стал прямо называть причину развода, но категорически отмел домыслы о любовницах и слухи о том, что сама Алена узнала о расставании чуть ли не позже подписчиков Агаларова и тоже из социальных сетей.

«Все судят о событиях по постам в "Инстаграме", но на самом деле мы с Аленой разъехались еще задолго до моего поста. Причину озвучивать не буду, это личное. Но скажу, что расстались мы на хорошей ноте, с полным понимаем того, что у нас общий ребенок. Мы оба хотим быть хорошими родителями, для ребенка, чтобы он не чувствовал, что есть какая-то война или недопонимание. Что касается слухов, то ни с Полиной Гагариной, ни с Юлией Барановской у меня отношений нет. У меня вообще нет сейчас отношений. Сейчас все пытаются узнать, что происходит. Но я гарантирую — никто не знает, что на самом деле произошло, кроме меня», — заявил Эмин Агаларов.

Напомним, что это не первый брак Эмина, закончившийся разводом. Певец уже был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой, с которой разошелся в 2015 году.