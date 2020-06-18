Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«И вдруг вся эту туса потянулась ко мне»: Ивлеева рассказала, как попала в свинг-клуб 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
18 июня на YouTube появился новый выпуск шоу «Что было дальше?», гостем которого стала популярный блогер Настя Ивлеева. Девушка рассказала историю о том, как она попала в свинг-клуб.
Это произошло, когда звезда только начала путешествовать с проектом «Орел и решка». Съемочная группа приехала в Берлин и собиралась снять сюжет в ночном заведении. Приехав к клубу, ведущая насторожилась. По ее словам, там все ходили полуголые, в коже и латексе. Внутри царила «атмосфера секса», кругом были красный бархат и неоновый свет. Ивлеева подошла на ресепшен, и там ей сказали, что по дресскоду необходимо раздеться.
«Я начала смущаться, потому что была к этому не готова. Я в командировку езжу простенько: рабочий лифчик, рабочие трусы», — рассказала Настя.
Оператор, режиссер, продюсер и ведущая сняли майки и прошли дальше. Внутри они увидели, что все посетители занимались сексом.
«А, чтобы вы понимали, я никогда не смотрела порнуху. Я терпеть не могу порнографию. Клянусь. Мне неловко смотреть, как это делают другие люди, — заявила блогер. — И там были не красивые девчонки, а люди, у который все уже потеряно, либо извращенцы. Мне неловко, я очень смущаюсь, хочу убежать. И вдруг вся эту туса потянулась ко мне».
Испугавшаяся Ивлеева потребовала, чтобы продюсер поскорее нашел хозяйку заведения, чтобы записать интервью и поскорее уйти из этого места. Женщина ждала телевизионщиков на втором этаже, где, по словам ведущей, она практически увидела финальную сцену из фильма «Парфюмер». Ведущая была в шоке. Пока они с режиссером обсуждали, что же здесь можно снять, их молодой продюсер неожиданно решил помочь одному из участников оргии. Увидев это, остальная съемочная бригада оттащила коллегу и со смехом убежала из клуба, наплевав на интервью.
Сюжет об этом не попал в передачу, так как программа носит статус семейной. Но некоторые съемки все-таки были произведены. Сохранились ли они, Ивлеева молчит. Ее до сих пор бросает в дрожь, когда она вспоминает пожилых обнаженных мужчин, подходивших к ней в этом клубе.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Школьница-выпускница»: 46-летняя Олеся Судзиловская в мини-бикини привела в восторг фанатов «Школьница-выпускница»: 46-летняя Олеся Судзиловская в мини-бикини привела в восторг фанатов «Бахус оказался сильнее»: Краско уверен, что Ефремова ждет колония «Бахус оказался сильнее»: Краско уверен, что Ефремова ждет колония Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя на похоронах встретилась с его любовницей Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя на похоронах встретилась с его любовницей
Женский форум 14
Звёзды , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые свидания — новый способ найти любовь
Голые свидания — новый способ найти любовь
46-летняя Судзиловская в бикини взбудоражила фанатов
46-летняя Судзиловская в бикини взбудоражила фанатов
Кудрявцева появилась с просвечивающим бюстгальтером
Кудрявцева появилась с просвечивающим бюстгальтером
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Как распознать дешёвку в ювелирной лавке
04:36
Как распознать дешёвку в ювелирной лавке
Психология Дом и сад
Как сохранить свежесть зелени как можно дольше
02:48
Как сохранить свежесть зелени как можно дольше
Еда
Мифы о клубнике, которые пора развеять
06:00
Мифы о клубнике, которые пора развеять
Еда Здоровье
Любовница Жигунова показала нежное праздничное фото
03:21
Любовница Жигунова показала нежное праздничное фото
Любовь Звёзды
Как выглядела Светлана Лобода до пластики
00:49
Как выглядела Светлана Лобода до пластики
Звёзды Красота
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение