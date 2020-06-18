18 июня на YouTube появился новый выпуск шоу «Что было дальше?», гостем которого стала популярный блогер Настя Ивлеева. Девушка рассказала историю о том, как она попала в свинг-клуб.

Это произошло, когда звезда только начала путешествовать с проектом «Орел и решка». Съемочная группа приехала в Берлин и собиралась снять сюжет в ночном заведении. Приехав к клубу, ведущая насторожилась. По ее словам, там все ходили полуголые, в коже и латексе. Внутри царила «атмосфера секса», кругом были красный бархат и неоновый свет. Ивлеева подошла на ресепшен, и там ей сказали, что по дресскоду необходимо раздеться.

«Я начала смущаться, потому что была к этому не готова. Я в командировку езжу простенько: рабочий лифчик, рабочие трусы», — рассказала Настя.

Оператор, режиссер, продюсер и ведущая сняли майки и прошли дальше. Внутри они увидели, что все посетители занимались сексом.

«А, чтобы вы понимали, я никогда не смотрела порнуху. Я терпеть не могу порнографию. Клянусь. Мне неловко смотреть, как это делают другие люди, — заявила блогер. — И там были не красивые девчонки, а люди, у который все уже потеряно, либо извращенцы. Мне неловко, я очень смущаюсь, хочу убежать. И вдруг вся эту туса потянулась ко мне».

Испугавшаяся Ивлеева потребовала, чтобы продюсер поскорее нашел хозяйку заведения, чтобы записать интервью и поскорее уйти из этого места. Женщина ждала телевизионщиков на втором этаже, где, по словам ведущей, она практически увидела финальную сцену из фильма «Парфюмер». Ведущая была в шоке. Пока они с режиссером обсуждали, что же здесь можно снять, их молодой продюсер неожиданно решил помочь одному из участников оргии. Увидев это, остальная съемочная бригада оттащила коллегу и со смехом убежала из клуба, наплевав на интервью.

Сюжет об этом не попал в передачу, так как программа носит статус семейной. Но некоторые съемки все-таки были произведены. Сохранились ли они, Ивлеева молчит. Ее до сих пор бросает в дрожь, когда она вспоминает пожилых обнаженных мужчин, подходивших к ней в этом клубе.