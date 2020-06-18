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«Сексуальная до невозможности»: Серябкина в соблазнительном купальнике сфотографировалась в лесу 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Певица Ольга Серябкина в Instagram разместила очень соблазнительный кадр. На фотографии она запечатлена в красном купальнике в лесу. При этом вдали виден водоем. Судя по всему, исполнительница, которая стала широко известна благодаря выступлениям в группе «Серебро», выехала на природу практически сразу после окончания карантина.
В подписи под фото Ольга Серябкина отметила, что получает в лесу витамин D, греясь в лучах солнца. Она без ума от природы.
@seryabkina
«Сексуальная до невозможности», «Хорошая фигура. Самое главное, что без целлюлита», «Природа и Оля — это что-то невероятное», «Какая красивая река сзади. Это что за место?» — стали задавать вопросы Ольги Серябкиной ее подписчики.
Напомним, что Ольга Серябкина выступает в последнее время сольно. Несколько лет назад она покинула группу «Серебро». Продюсер Максим Фадеев разрешил ей исполнить все песни, которые когда-то для нее написал.
Ранее в интервью другая экс-участница группы «Серебро» Елена Темникова заявила, что у Фадеева и Серябкиной был роман. Она якобы не раз заставала их в номерах отелей. Причем, как она выразилась, всем в тот момент становилось неловко.
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