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«Бахус оказался сильнее»: Краско уверен, что Ефремова ждет колония 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Мозги были неплохие у Мишки, оказались слабоваты»
Фото: Teleprogramma.pro
Иван Краско тяжело переживает события, связанные с близким другом Михаилом Ефремовым. Новости о произошедшем шокировали актера, но он признает: «Миша понимает всю трагичность этого поступка».
Пытаться «отмазываться» виновник ДТП не будет, так как «честный мужик, он бы не согласился, чтобы его судили не по закону».
Краско уверен, что после окончания следствия его друг окажется в колонии».
«Он уже сам себя наказал. Он лишил себя свободы и творчества. А свободы его лишат…», — говорит Краско «Комсомольской правде».
По мнению актера, проблема Ефремова в том, что он не пытался бороться со своей алкогольной зависимостью.
«Бахус оказался сильнее. А мозги хоть и были неплохие у Мишки, оказались слабоваты, но не нашлось человека, кто мог всерьез встряхнуть его, повлиять», — рассуждает мужчина.
Сам он никогда не говорил с другом на данную тему, считал, что не имеет права воспитывать.
«Он не маленький. Он мне не сын. С сыном мог говорить на эту тему, но убедился, что бесполезно», — заключил Иван Краско.
Смертельное ДТП произошло 8 июня. Михаил Ефремов был пьян и столкнулся с машиной 57-летнего Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался. позже стало известно, что в крови актера нашли наркотики и алкоголь. Сейчас виновник ДТп находится под домашним арестом.
Накануне Ефремова заметили у здания ГСУ МВД по Москве. Туда его доставили по делу о «пьяном» ДТП. В окружении актера говорят, что он очень плохо себя чувствует, сообщает 5-tv.ru.
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