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СМИ: Заворотнюк скоро может вернуться в кино 

Свободная пресса и ещё 2 3 часа назад
СМИ: Заворотнюк скоро может вернуться в кино
Фото: globallookpress.com
Актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку и совсем скоро может вернуться к съемкам. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
Стоит отметить, что в лечении Заворотнюк наступил переломный момент и разработанный новый метод лечения рака пока может не потребоваться ей.
Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков ранее заявлял, что у актрисы началась ремиссия.
Родные актрисы хранят молчание, чтобы не спугнуть удачу. Однако источник, близкий к семье рассказал, что ей намного лучше.
«Настя уверенно идет на поправку, скоро вы ее увидите в кино и на сцене»,
— заявил источник, пишет Утро.ru.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк , РАН
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