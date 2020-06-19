СМИ: Заворотнюк скоро может вернуться в кино 

Актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку и совсем скоро может вернуться к съемкам. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Стоит отметить, что в лечении Заворотнюк наступил переломный момент и разработанный новый метод лечения рака пока может не потребоваться ей.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков ранее заявлял, что у актрисы началась ремиссия.

Родные актрисы хранят молчание, чтобы не спугнуть удачу. Однако источник, близкий к семье рассказал, что ей намного лучше.

«Настя уверенно идет на поправку, скоро вы ее увидите в кино и на сцене»,

— заявил источник, пишет Утро.ru.