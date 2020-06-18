«Мозги оказались слабоваты»

По словам народного артиста РФ, "Миша понимает всю трагичность этого поступка" и пытаться "отмазываться" не собирается, а как "честный мужик, он бы не согласился, чтобы его судили не по закону".

Актер уверен, что его друг Ефремов после окончания следствия окажется в колонии.

"Он уже сам себя наказал. Он лишил себя свободы и творчества. А свободы его лишат…" — признает Краско.

По его мнению, проблема в том, что Михаил не пытался бороться со своей алкогольной зависимостью.

"Бахус оказался сильнее. А мозги хоть и были неплохие у Мишки, оказались слабоваты, но не нашлось человека, кто мог всерьез встряхнуть его, повлиять" — считает он.

Притом сам Краско никогда не разговаривал с другом на данную тему, поскольку полагал, что не имеет права его воспитывать.