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«Бахус оказался сильнее»: Краско уверен, что Ефремова ждет колония 

Мария Сергеева 49 минут назад
«Мозги оказались слабоваты»
Фото: РИА Новости
Иван Краско рассказал о том, что новости о произошедшем ДТП с участием актера Михаила Ефремова его шокировали. Об этом он сообщил "Комсомольской правде".
По словам народного артиста РФ, "Миша понимает всю трагичность этого поступка" и пытаться "отмазываться" не собирается, а как "честный мужик, он бы не согласился, чтобы его судили не по закону".
Актер уверен, что его друг Ефремов после окончания следствия окажется в колонии.
"Он уже сам себя наказал. Он лишил себя свободы и творчества. А свободы его лишат…" — признает Краско.
По его мнению, проблема в том, что Михаил не пытался бороться со своей алкогольной зависимостью.
"Бахус оказался сильнее. А мозги хоть и были неплохие у Мишки, оказались слабоваты, но не нашлось человека, кто мог всерьез встряхнуть его, повлиять" — считает он.
Притом сам Краско никогда не разговаривал с другом на данную тему, поскольку полагал, что не имеет права его воспитывать.
"Он не маленький. Он мне не сын. С сыном мог говорить на эту тему, но убедился, что бесполезно" — резюмировал артист.
Ранее "Рамблер" рассказывал историю пенсионерки, которая усыновила 23-летнего мужчину.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Иван Краско , Комсомольская правда
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