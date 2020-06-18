«Лупят тоненьким ремешком, запирают в темном чулане»

Блогер Лена Миро высказалась насчет скандала вокруг семьи фигуриста Евгений Плющенко , а также по поводу его ответа недоброжелателям. Об этом она написала в LiveJournal.

"Хочется не обращать. Хочется. Но не трогайте мою семью. Вы можете мне что-то написать, если вам надо, если прямо так чешется, горит. Напишите мне. Но не трогайте, не упоминайте моего сына и мою жену. Потому что семья для меня — это приоритет номер один. Это для меня все" — заявил муж телеведущей Яны Рудковской.

Автор блога рассуждает, что желание защитить свою семью выглядит нормальным действием, однако маленького Сашеньку никто не трогает кроме матери и попустительства родного отца.

"Сначала семейка Рудковской-Плющенко топит за поправки, использует в рекламном ролике, вопреки закону о рекламе, ребёнка, а виноваты те, кто мальчишку жалеет" — недоумевает Миро.

По ее словам, у Гном Гномыча вместо детства одна сплошная "тренировка", в ходе которой он позорится на всю страну.

"Не трогайте ребёнка, вопит нюня, но по факту Сашу трогают только его родители — нещадно эксплуатируют, лупят тоненьким ремешком, запирают в тёмном чулане" — пишет блогер.

Она также задается вопросом, когда сын Плющенко и Рудковской вырастет, то какие эмоции у него будут от просмотра такого "мерзотнейшего ролика". Притом, что нынешних деятелей эстрады уже не будет, а вот интернет помнит все.