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Стало известно, какую сумму алиментов требует Пелагея 

ИД «Собеседник» 20 минут назад
Стало известно, какую сумму алиментов требует Пелагея
Фото: ИД "Собеседник"
18 июня в Никулинском районном суде состоялась первая встреча адвокатов певицы Пелагеи и игрока сборной России по хоккею Ивана Телегина. Стороны договорились о старте процесса 26 июня. Сами звезды на встречу не пришли, и, по мнению специалистов, в случае «полюбовного» развода их присутствие и не понадобится. Стоит напомнить, что пара не делит имущество, все остаются со своими домами и квартирами. Судебный процесс будет касаться лишь выплат на ребенка — у Ивана Телегина с Пелагеей растет совместная трехлетняя дочь Таисия.
Пелагея обратилась в суд с иском «о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка», и скорее всего речь будет идти о фиксированных ежемесячных выплатах, поскольку четверть дохода хоккеиста составляет, по данным «КП», порядка 1,5 млн рублей, и эту сумму адвокат спортсмена будет пытаться сбить.
Ранее, 15 июня, состоялся развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце — Павел остался в семейном загородном доме, Агата с двумя детьми уехала в квартиру на Речном вокзале.
А вот Джиган и Оксана Самойлова, громкий скандал между которыми — с изменами, злоупотреблением запрещенных препаратов и лечением в реабилитационный центре, был в течение месяца второй новостью после коронавируса, в суд не пришли. Позже адвокат рэпера сообщил, что Самойлова отказалась от иска. Сама инстадива официально эту информацию на своей странице так и не подтвердила, хоть и обещала быть предельно честной с подписчиками. Джиган же на протяжении месяца контентом намекал на идиллию в семье, в которой растут четверо детей.
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Звёзды , Оксана Самойлова , Агата Муцениеце , Иван Телегин , СБОРНАЯ РОССИИ
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