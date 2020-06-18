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«Это игра на грани фола»: адвокат прокомментировал вольности Ефремова на домашнем аресте 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Адвокат высказался о вольностях Ефремова под арестом
Фото: Teleprogramma.pro
Печально известный актер Михаил Ефремов ожидает приговора суда не в СИЗО, а на домашнем аресте. Радио «Комсомольская правда» попросило известного адвоката Леонида Ольшанского прокомментировать, не слишком ли это мягкие условия в подобной ситуации.
Юрист указал, что есть два документа, в которых регламентируется, что можно Ефремову сейчас, а чего нельзя. Это определение суда и исполнительное производство.
Согласно им, обвиняемому нельзя пользоваться интернетом, телефоном — только в особых случаях: врачу или судебному приставу. Последний имеет право в любое время дня и ночи прийти или позвонить гражданину, чтобы убедиться, что тот находиться дома. Также арестант должен носить специальный браслет. А вот вопрос приема гостей достаточно расплывчатый.
«Если ты скажешь, что к тебе просто придут гости языком почесать, номер не пройдет. А если скажешь: «Прошу разрешить моей двоюродной тетке с мужем приносить мне два раза в день еду», это может пройти. Как назовешь. Это мастерство адвоката. — рассказал Ольшанский. — Есть, конечно, мелкие хитрости. Можно выйти на балкон, и тебе сосед на веревочке спустит свой телефон. Но это игра на грани фола. Один-два раза попадешься — и переведут домашний арест в следственный изолятор».
А вот что касается алкоголя, то за этим толком никто не следит. Теоретически, Ефремов может продолжать пить дома, если у него есть запас горячительных напитков в баре.
Адвокат отметил, что по ходатайству следователя домашний арест может продлеваться на два месяца еще много раз, но в связи с резонансом дела, долго тянуть правоохранители не должны.
Напомним, 8 июня Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, в результате которого скончался 57-летний водитель фургона. Актер был пьян. После аварии он признал свою вину и отметил, что не собирается скрываться от правосудия.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Леонид Ольшанский , ФСИН , Комсомольская правда
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