Памела Андерсон снялась полностью обнаженной в 52 года 

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поучаствовала в откровенной рекламной фотосессии новых сумок люксового класса от Ashoka Paris. Фотографии 52-летней знаменитости опубликовало в четверг, 18 июня, издание The Sun.

На снимках показано, как полностью обнаженная Андерсон лежит на простыне, около нее большое количество розовых пионов, гортензий и сирени. В правой стороне от женщины расположено полосатое кресло и столик. На фото актриса закрывает руками голое тело, на ее спине разложены лепестки роз.

По информации издания, Андерсон против жестокого убийства животных. По этой причине она решила принять участие в откровенной фотосессии бренда, изготовившего новые сумки из переработанного пластика и искусственной кожи.

Ashoka Paris

Уточняется, что Ashoka Paris имеет сертификацию от PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, что означает «Люди за этичное обращение с животными») — организации, борющейся за права животных.

В апреле популярная модель и звезда реалити-шоу Индия Рейнольдс сфотографировалась обнаженной для социальной кампании PETA, направленной на защиту животных. На каждой части ее тела было написано слово: плечо («shoulder»), ребра («ribs»), бедро («round»). Кроме того, напечатанный лозунг «All animals have the same parts. Have a heart: go vegan» («У животных такое же тело, как у тебя. Будь добрее: стань веганом») призывает общество пересмотреть взгляды на питание, исключив из рациона продукты животного происхождения.