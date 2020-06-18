Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Памела Андерсон снялась полностью обнаженной в 52 года 

Lenta.ru 1 час назад
Памела Андерсон снялась полностью обнаженной в 52 года
Фото: globallookpress.com
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поучаствовала в откровенной рекламной фотосессии новых сумок люксового класса от Ashoka Paris. Фотографии 52-летней знаменитости опубликовало в четверг, 18 июня, издание The Sun.
На снимках показано, как полностью обнаженная Андерсон лежит на простыне, около нее большое количество розовых пионов, гортензий и сирени. В правой стороне от женщины расположено полосатое кресло и столик. На фото актриса закрывает руками голое тело, на ее спине разложены лепестки роз.
По информации издания, Андерсон против жестокого убийства животных. По этой причине она решила принять участие в откровенной фотосессии бренда, изготовившего новые сумки из переработанного пластика и искусственной кожи.
Ashoka Paris
Уточняется, что Ashoka Paris имеет сертификацию от PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, что означает «Люди за этичное обращение с животными») — организации, борющейся за права животных.
В апреле популярная модель и звезда реалити-шоу Индия Рейнольдс сфотографировалась обнаженной для социальной кампании PETA, направленной на защиту животных. На каждой части ее тела было написано слово: плечо («shoulder»), ребра («ribs»), бедро («round»). Кроме того, напечатанный лозунг «All animals have the same parts. Have a heart: go vegan» («У животных такое же тело, как у тебя. Будь добрее: стань веганом») призывает общество пересмотреть взгляды на питание, исключив из рациона продукты животного происхождения.
Видео дня. Как с годами изменились российские звезды
Последние новости
Главного соперника Лукашенко задержали Главного соперника Лукашенко задержали Стало известно о четырех погибших после стрельбы в жилом доме в Москве Стало известно о четырех погибших после стрельбы в жилом доме в Москве Роскомнадзор разблокировал Telegram Роскомнадзор разблокировал Telegram
Женский форум
Звёзды , Памела Андерсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это игра на грани фола»
«Это игра на грани фола»
Стали известны детали романа Херд с Маском и Делевинь
Стали известны детали романа Херд с Маском и Делевинь
Российских мужчин попросили отказаться от шорт в жару
Российских мужчин попросили отказаться от шорт в жару
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Как распознать дешёвку в ювелирной лавке
04:36
Как распознать дешёвку в ювелирной лавке
Психология Дом и сад
Как сохранить свежесть зелени как можно дольше
02:48
Как сохранить свежесть зелени как можно дольше
Еда
Мифы о клубнике, которые пора развеять
06:00
Мифы о клубнике, которые пора развеять
Еда Здоровье
Любовница Жигунова показала нежное праздничное фото
03:21
Любовница Жигунова показала нежное праздничное фото
Любовь Звёзды
Как выглядела Светлана Лобода до пластики
00:49
Как выглядела Светлана Лобода до пластики
Звёзды Красота
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение