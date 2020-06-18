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Был секс втроем? Стали известны подробности горячих отношений Эмбер Херд с Илоном Маском и Карой Делевинь 

Passion.ru 1 час назад
Стали известны детали романа Херд с Маском и Делевинь
Фото: @amberheard
По слухам, 34-летняя голливудская актриса Эмбер Херд и 27-летняя модель Кара Делевинь очень весело проводили время в компании 48-летнего известного изобретателя и бизнесмена Илона Маска.
Британское издание Daily Mail опубликовало провокационные заявления своего соседа инсайдера Джоша Дрю, который является консьержем дома голливудской звезды Джонни Деппа. По словам мужчины, Эмбер Херд после развода с актером встречалась в его пентхаусе с Илоном Маском и Карой Делевинь. «Они постоянно ездили туда и сюда на лифте. Один раз даже не могли понять, как правильно нажать на кнопку, и потому решили пойти по лестнице. Я не могу назвать конкретную дату, но это точно было тогда. И я так понял, что у них был роман на троих», — рассказал он.
Напомним, что Эмбер Херд и Кара Делевинь открыто заявляют о своей бисексуальности. Херд в 2016 году со скандалом развелась с актером Джонни Деппом, обвинив его в домашнем насилии. Илон Маск недавно в шестой раз стал отцом — ребенка ему родила канадская певица Граймс.
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Звёзды , Джонни Депп , Кара Делевинь , Илон Маск
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