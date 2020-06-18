Юрист объясняет, что есть два документа, в которых указывается, что можно делать Ефремову, а что — нельзя. Действия регламентируются определением суда и исполнительным производством.

Следуя им, актеру запрещено пользоваться интернетом, а телефоном — только в особых случаях, например, позвонить врачу или судебному приставу. Последний имеет полное право прийти к обвиняемому в любой момент, чтобы убедиться, что тот не нарушает условия содержания под домашним арестом. Также Ефремов должен носить браслет, а вот вопрос приема гостей несколько неоднозначен:

"Если ты скажешь, что к тебе просто придут гости языком почесать, номер не пройдет. А если скажешь: «Прошу разрешить моей двоюродной тетке с мужем приносить мне два раза в день еду», — это может пройти. Как назовешь. Это мастерство адвоката. — подчеркивает Ольшанский. — Есть, конечно, мелкие хитрости. Можно выйти на балкон, и тебе сосед на веревочке спустит свой телефон. Но это игра на грани фола. Один-два раза попадешься — и переведут домашний арест в следственный изолятор" — рассказывает адвокат.

Что же касается алкоголя, то за этим никто не следит, поэтому теоретически Ефремов может продолжать пить дома, если у него есть запас спиртных напитков.

Юрист заметил, что по ходатайству следователя домашний арест может продлеваться на два месяца многократно, однако против этого играет резонансность дела.