После произошедшего ДТП с участием Михаила Ефремова, актер ожидает приговор суда под домашним арестом, а не в СИЗО. О ситуации с текущей мерой пресечения высказывается известный адвокат Леонид Ольшанский в интервью радио "Комсомольская правда".
Юрист объясняет, что есть два документа, в которых указывается, что можно делать Ефремову, а что — нельзя. Действия регламентируются определением суда и исполнительным производством.
Следуя им, актеру запрещено пользоваться интернетом, а телефоном — только в особых случаях, например, позвонить врачу или судебному приставу. Последний имеет полное право прийти к обвиняемому в любой момент, чтобы убедиться, что тот не нарушает условия содержания под домашним арестом. Также Ефремов должен носить браслет, а вот вопрос приема гостей несколько неоднозначен:
"Если ты скажешь, что к тебе просто придут гости языком почесать, номер не пройдет. А если скажешь: «Прошу разрешить моей двоюродной тетке с мужем приносить мне два раза в день еду», — это может пройти. Как назовешь. Это мастерство адвоката. — подчеркивает Ольшанский. — Есть, конечно, мелкие хитрости. Можно выйти на балкон, и тебе сосед на веревочке спустит свой телефон. Но это игра на грани фола. Один-два раза попадешься — и переведут домашний арест в следственный изолятор" — рассказывает адвокат.
Что же касается алкоголя, то за этим никто не следит, поэтому теоретически Ефремов может продолжать пить дома, если у него есть запас спиртных напитков.
Юрист заметил, что по ходатайству следователя домашний арест может продлеваться на два месяца многократно, однако против этого играет резонансность дела.
Ранее "Рамблер" писал об уверенности Краско в том, что Ефремова ждет колония.