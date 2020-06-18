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Жена банкира поделилась подробностями роскошной жизни во время самоизоляции 

Lenta.ru 2 часа назад
Жена банкира рассказала о роскошной жизни в изоляции
Фото: Кадр: finews.ch / YouTube
Британская писательница раскрыла подробности своей роскошной жизни во время самоизоляции, введенной из-за вспышки коронавируса. Информация появилась на сайте издания Financial Times.
По информации издания, Шрути Адвани (Shruti Advani) после начала карантина в первую очередь заказала доставку свежих цветов.
«Возможно, за последние несколько месяцев в нашем доме творились странные вещи, но это всегда происходило в чистой комнате со свежими цветами», — подчеркнула она.
По словам Адвани, ей пришлось разместить в одной из свободных комнат няню, которая проводила карантин вместе с ними, а в другой спальне поселить подругу, поскольку той нужно было изолироваться от своего мужа-хирурга.
Помимо этого, писательница также заказала новые шелковые пижамы бренда Olivia von Halle разных цветов для проведения онлайн-конференций на платформе Zoom. Стоимость одного комплекта на сайте марки составляет 420 фунтов стерлингов (36 тысяч рублей).
Кроме того, жена банкира рассказала, что ей каждый день привозили протеиновые коктейли, кофе и закуски из спортзала. Вдобавок она поделилась информацией о стоимости репетиторов для ее детей: женщина платила от 65 до 95 фунтов стерлингов (от пяти до восьми тысяч рублей) за час занятия шахматами или математикой. «Репетитор стоит вдвое меньше, чем психиатр, который мог бы нам понадобиться», — высказалась Адвани и добавила, что она «вооружена богатством» и «изолирована от многих проблем пандемии».
Пользователи сети раскритиковали Адвани в Twitter за то, что она жалуется на изоляцию, проживая при этом в роскошных условиях. «Советы от женщины для выживания в закрытом помещении: онлайн-репетиторы, регулярная доставка еды, свежие цветы в каждой комнате. Да, и живущая с ней няня. Воистину, героиня нашего времени», — написала @marissamcteague. «Во время чтения у меня отвисла челюсть, надеюсь, я не испортила стол своим подбородком», — высказалась @carolyn_hitt. «Вы что, шутите? Это точно не прикол?» — поинтересовалась @katefeld.
9 июня журналисты The Sun рассказали о роскошной жизни и о доходах супермодели Кары Делевинь. Оказалось, что она зарабатывает 20,7 миллиона фунтов стерлингов в год (почти два миллиарда рублей). Звезда также владеет домом в Лос-Анджелесе стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов (130 миллионов рублей) и недвижимостью в Лондоне.
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Звёзды , Кара Делевинь
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