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Стало известно, какую сумму алиментов требует Пелагея 

Мария Сергеева 1 час назад
Выяснилось, какую сумму алиментов требует Пелагея
Фото: @itelegin07
В Никулинском районном суде 18 июня прошла первая встреча адвокатов певицы Пелагеи и игрока сборной России по хоккею Ивана Телегина. Старт процесса назначен на 26 июня.
Сами экс-супруги на заседание не пришли, а в случае "полюбовного" развода, их присутствие не будет необходимым, уверены специалисты.
Бывшие возлюбленные не собираются делить имущество, судебный процесс будет касаться выплат на ребенка — трехлетнюю дочь Таисию.
Певица собирается взыскать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. По оценке экспертов, речь идет о фиксированных ежемесячных выплатах, а четверть доходов хоккеиста, согласно данным "КП", составляет около 1,5 миллионов рублей. Адвокат спортсмена, соответственно, будет настаивать на снижении данной суммы.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Собчак и Канделаки вновь обменялись колкостями.
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Звёзды , Иван Телегин , СБОРНАЯ РОССИИ
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