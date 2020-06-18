Выяснилось, какую сумму алиментов требует Пелагея

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В Никулинском районном суде 18 июня прошла первая встреча адвокатов певицы Пелагеи и игрока сборной России по хоккею Ивана Телегина . Старт процесса назначен на 26 июня.

Сами экс-супруги на заседание не пришли, а в случае "полюбовного" развода, их присутствие не будет необходимым, уверены специалисты.

Бывшие возлюбленные не собираются делить имущество, судебный процесс будет касаться выплат на ребенка — трехлетнюю дочь Таисию.

Певица собирается взыскать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. По оценке экспертов, речь идет о фиксированных ежемесячных выплатах, а четверть доходов хоккеиста, согласно данным "КП", составляет около 1,5 миллионов рублей. Адвокат спортсмена, соответственно, будет настаивать на снижении данной суммы.