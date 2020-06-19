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«Я зашивала солдатам руки обычной ниткой» 

Eva.ru и ещё 1 1 час назад
«Я зашивала солдатам руки обычной ниткой»
Фото: Eva.ru
Телеведущая и бизнес-леди Айза Анохина уже несколько недель является героиней реалити-шоу телеканала «Супер». Еще в начале съемок Айза обещала себе, что будет максимально откровенной и честной перед камерами. Возможно, даже не догадываясь, какие глубинные истории затронет проект. В новых выпусках проекта «Супер Айза» героиня вспоминает о своем детстве и военных событиях в Чечне, невольной участницей которых ей пришлось стать.
В новых выпусках проекта «Супер Айза» героиня вспоминает о своем детстве и военных событиях в Чечне, невольной участницей которых ей пришлось стать.
«Мне было 10 лет, когда мы с мамой поехали в Грозный навестить родственников. Получилось так, что в тот момент начались военные действия и я попала на Чеченскую войну. Это очень страшно, когда рядом с твоим домом взрываются дома и умирают люди, твои соседи. Я зашивала руки солдатам обычной ниткой и иголкой и ни разу не заплакала. Но другой жизни на тот момент я не знала и могу сказать, что очень быстро привыкаешь даже к плохому. Привыкаешь и начинаешь жить по правилам, чтобы выжить, — говорит Айза. — Мы не могли уехать из города, а папа, который остался в Москве, пытался нас вытащить. Потом мы пропали на 2,5 года, были несколько раз в плену, и папа думал, что мы умерли. Это вещи, которые остались в моем прошлом. Я их не забыла, я про них не умалчиваю, просто меня об этом никто не спрашивал. Это часть меня, поэтому я решила рассказать об этом в шоу. В конце концов, благодаря тем событиям я знаю, что стоит переживаний, а что — нет. Расставания с мужчинами точно не стоят».
Новые выпуски реалити-шоу «Супер Айза» выйдут в эфир телеканала «Супер» в эту субботу, в 12:00.
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