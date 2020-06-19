Пользователи Сети шокированы последними фото певца Олега Газманова , которые он опубликовал в своем Instagram.

@oleggazmanov

Люди решили, что Газманов знает какой-то "секрет молодости", который помогает ему так шикарно выглядеть в почти 70 лет.

@oleggazmanov