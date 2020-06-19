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«Так выглядеть в 68 лет — преступление»: фанаты в шоке от Газманова 

Диана Товсепова 3 часа назад
«Так выглядеть в 68 лет — преступление»
Фото: @oleggazmanov
Пользователи Сети шокированы последними фото певца Олега Газманова, которые он опубликовал в своем Instagram.
@oleggazmanov
Люди решили, что Газманов знает какой-то "секрет молодости", который помогает ему так шикарно выглядеть в почти 70 лет.
@oleggazmanov
"Так выглядеть в 68 лет — преступление", "Вот так должен выглядеть каждый мужчина", "Крутая фигура у Олега. Настоящий качок", — писали восхищенные россияне.
Ранее "Рамблер" сообщал, как сейчас выглядит 71-летний Валерий Леонтьев, привыкший удивлять всех своим внешним видом.
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Звёзды , Валерий Леонтьев , Олег Газманов
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