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«Люблю это фото»: Дроботенко напомнил, какой раньше была Пугачева 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Дроботенко напомнил, какой раньше была Пугачева
Фото: Teleprogramma.pro
Накануне свой день рождения отмечал один из самых ярких и любимых артистов отечественной эстрады и тв — ведущий, шоумен и пародист Максим Галкин. Супруг Аллы Пугачевой встретил 44-летие в кругу семьи. Его дети Гарри и Лиза преподнесли традиционный подарок — зачитали трогательное лирическое поздравление, а также презентовали забавную фоторамку с его комичным изображением.
Также звезде целый день сыпались пожелания и теплые слова от коллег, друзей и поклонников. Всенародного любимца поздравили и коллеги по юмору. Пародист Сергей Дроботенко поделился архивной фотографией в своем Instagram, на которой вместе с именинником позируют Алла Пугачева и Михаил Задорнов.
«Очень люблю я это фото. Веет от него какой-то юрмальской свежестью. Собственно, там объектив камеры и поймал в свои объятия эти три эпохи… Макс! С днем рождения»,
— поздравил коллегу артист.
@s. a.drobotenko
Михаил Задорнов, Алла Пугачева, Максим Галкин
Фото, сделанное в Прибалтике, напомнило подписчикам, какой раньше была Примадонна. В те времена Алла Борисовна любила свободные наряды и представить ее в шортах было трудно. Сейчас 71-летняя супруга Галкина подчеркивает свою стройную фигуру образами в молодежном стиле, а для дня рождения своего мужа как раз выбрала белые широкие шорты.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже почти 20 лет. Их свадьба состоялась в 2011 году, а в 2013-м у них на свет появилась двойня — дочка Лиза и сынок Гарри, которые растут невероятно талантливыми и творческими.
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Звёзды , Сергей Дроботенко , Михаил Задорнов , Максим Галкин , Алла Пугачева
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