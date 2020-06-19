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«Мама, спасибо тебе за нюх»: дочь Успенской обратилась к родительнице со словами благодарности 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Дочь Успенской обратилась с невразумительной речью
Фото: Teleprogramma.pro
Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской Татьяна Плаксина в Instagram обратилась к своей матери. Надо отметить, что девушка, которую ранее видели ползающей по улицам в Америке на карачках, общается через соцсети на каком-то только ей понятном языке. Порой эти высказывания, как считают поклонники Успенской, больше похожи на какой-то бред.
«Мама, спасибо тебе за нюх. Я начинаю чувствовать запахи. Со мной играть не надо. Я пача тати, а это значит, что я переживу все! И тебя мой сынок! Аминь?»
Напомним, что несколько месяцев назад Татьяна Плаксина в пух и прах разругалась с родительницей. Она пришла в студию программы «Звезды сошлись» на канале НТВ и заявила, что родительница издевалась над ней и постоянно унижала.
Сейчас Татьяна Плаксина живет со своим отцом в Америке. Певица выгнала ее из родительского дома. При этом Успенская сказала, что больше не собирается помогать дочери в финансовом плане. Плаксина теперь, чтобы прокормиться, зарабатывает деньги на продаже своих картин. Кроме того, в США она преподает йогу.
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