Окончание самоизоляции для знаменитой артистки Любови Успенской выдалось очень насыщенным. Сначала исполнительница шансона отправилась на телепроект «Дом-2», чтобы выступить на шоу и помочь одному из участников сделать предложение руки и сердца.

Кроме того, артистка сменила обстановку и устроила себе тотальную перезагрузку, уйдя с головой в деревенские хлопоты. О том, что она прокачала новые навыки, Успенская сообщила своим поклонникам в Instagram.

«Эти дни я провела в замечательном живописном месте. Практиковалась в фермерских делах, кормила маралов и даже доила коров» — призналась звезда.

Во время отдыха и освоения новых навыков звезда стала еще и хозяйкой копытного. Ей в подарок был преподнесен «безумно красивый» племенной жеребец. Пока он маленький и поживет в хозяйстве, но как только придет время, Успенская намерена забрать его в Москву. И попросила подписчиков помочь ей придумать для животного имя.