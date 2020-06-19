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Полная блогерша сняла нижнее белье ради пародии 

Lenta.ru 4 часа назад
Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, сняла нижнее белье, чтобы повторить образ американской актрисы и певицы Зои Кравиц, которая снялась в киноленте «Люди Икс: Первый класс». Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
На оригинальном черно-белом кадре актриса запечатлена без бюстгальтера в белых трусах, при этом ее грудь частично прикрыта длинными волосами. Барбер, в свою очередь, сфотографировалась на фоне стены у себя дома в аналогичных позе и образе. «Когда они пытаются убедить тебя в том, что существует единый стандарт красоты», — подписала кадр блогерша, добавив хештег #celestechallengeaccepted.
@celestebarber
Публикация, набравшая 615 тысяч лайков, вдохновила ее подписчиков. «Селеста, это прекрасно! Вы обе невероятно красивы», «Ты вдохновляешь всех женщин. Спасибо», «Пока это моя самая любимая фотография из всех, что ты делала», «Ты потрясающая», — комментировали они.
В июне Селеста Барбер повторила фото американской поп-исполнительницы Рианны в нижнем белье и развеселила подписчиков. На оригинальном снимке певица сфотографировалась в черном полупрозрачном комплекте нижнего белья собственного бренда Savage X Fenty и босоножках на каблуках. Австралийка, в свою очередь, снялась на балконе в похожем образе.
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