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«Она небрежно произнесла мою фамилию»: 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
Певица заявила, что Пугачева загубила ее карьеру
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Валентина Легкоступова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева погубила ее карьеру на сцене. По словам исполнительницы, он жила в эпоху перемен и не смогла быстро подстроиться под реалии, когда на эстраду пришли продюсеры.
Валентина Легкоступова:
«Нечаянно брошенное слово Аллой Пугачевой сыграло в моей жизни роковую роль. Мне выпало пройти эту тяжелую дорогу. Был такой журналист Урмас Отт. Она в разговоре с ним произнесла небрежно мою фамилию. Я этого не слышала. Мне чуть позже рассказали. Помню, как раз была в гостинице. Весь персонал прибежал ко мне. Все кричат: "Валечка, вас там по телевидению Аллочка обидела"».
Как отметила Легкоступова, она позже послушала то интервью Примадонны.
«Она вроде и не обидела, чтобы уж прямо так сильно. Но осадочек остался. Мы так с ней и не познакомились. Я склонна считать, что не дай вам бог жить в эпоху перемен. На мою судьбу столько перемен выпало», — заявила она.
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Звёзды , Валентина Легкоступова , Алла Пугачева
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