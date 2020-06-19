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Волочкова уезжает жить в Астрахань в 22 квартиры 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
Волочкова уедет в Астрахань, где у нее 22 квартиры
Фото: Teleprogramma.pro
Балерина Анастасия Волочкова в Instagram сообщила, что уезжает жить в Астрахань. Она, как выяснилось, просто без ума от этого города.
Анастасия Волочкова:
«Сейчас я на набережной Волги. У подножия комплекса, где мои квартиры. Я уезжаю в Астрахань. Это действительно так. В Астрахани много улыбающихся лиц. Я счастлива, что здесь нахожусь. Это такая отдушина. Я с половиной города уже сфотографировалась. Здесь очень красивая атмосфера. Я буду летать, порхать и плыть под парусом».
Звезда отметила, что «проведала свои астраханские квартиры».
«Мне так нравится этот солнечный город! Люди! Рыбалка! Лотосы! Театр! Кремль! Я переезжаю сюда жить! Будем соседями», — объявила она, обращаясь, судя по всему, к жителям города.
Отметим, что у Анастасии Волочковой в Астрахани свой «небольшой город». Ей принадлежат здесь 22 квартиры. По некоторым данным, когда-то ими владел ее бывший муж — бизнесмен Игорь Вдовин. После расставания были суды, и квартиры сейчас числятся за танцовщицей.
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Звёзды , Игорь Вдовин , Анастасия Волочкова
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