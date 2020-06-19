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«Вы просто секси!»: Малахов оголил торс 

Vse42.ru 2 часа назад
«Вы просто секси!»: Малахов оголил торс
Фото: @malakhov007
Российский ведущий Андрей Малахов разместил в соцсети летний снимок их архива, где приобнял свою знакомую писательницу Нику Белоцерковскую. При этом он предстал в купальнике с голым торсом, что восхитило поклонников тележурналиста.
Фотографию Андрей Малахов опубликовал в Instagram-аккаунте. На ней он показал свою фигуру в лучах солнца, купальных плавках и розовой панамке. На снимке публицист Ника Белоцерковская в легком платье выглядит с ведущим счастливой и шутит в комментариях под постом, что "ждет" пока "щедрые" масс-медиа их "снова поженят".
@malakhov007
Сам же Малахов в публикации сказал несколько теплых слов в отношении подруги и вспомнил о "прекрасном" заграничном отдыхе.
Однако внимание фанатов привлек не текст и писатель, а оголенная часть тела Малахова. Они стали писать комплименты под снимком и восхищаться спортивной фигурой шоумена.
— "В отличной форме Андрей", "Андрей Николаевич, вы в прекрасной форме", "Ого, как подкачался", "Вау какая сосочка справа в шортиках", "Малахов — Вы просто секси всех секси!", "Норм подкачался", "Какой вы шикарный мужчина", (авт. стиль сохр. — прим.ред.), — написали подписчики Малахова в соцсети под фото.
Однако, как говорила Белоцерковская, "ждать" пока "СМИ поженят" ее с Малаховым оказалось практически напрасно: это уже сделали некоторые фанаты, приняв писателя за супругу ведущего.
Ранее на Андрей Малахов был замечен на сцене с танцовщицей, которую он потрогал на глазах публики. Это вызвало волну обсуждений в Сети среди поклонников.
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Звёзды , Ника Белоцерковская , Андрей Малахов
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