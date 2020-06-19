«Вы просто секси!»: Малахов оголил торс 

Российский ведущий Андрей Малахов разместил в соцсети летний снимок их архива, где приобнял свою знакомую писательницу Нику Белоцерковскую . При этом он предстал в купальнике с голым торсом, что восхитило поклонников тележурналиста.

Фотографию Андрей Малахов опубликовал в Instagram-аккаунте. На ней он показал свою фигуру в лучах солнца, купальных плавках и розовой панамке. На снимке публицист Ника Белоцерковская в легком платье выглядит с ведущим счастливой и шутит в комментариях под постом, что "ждет" пока "щедрые" масс-медиа их "снова поженят".

@malakhov007

Сам же Малахов в публикации сказал несколько теплых слов в отношении подруги и вспомнил о "прекрасном" заграничном отдыхе.

Однако внимание фанатов привлек не текст и писатель, а оголенная часть тела Малахова. Они стали писать комплименты под снимком и восхищаться спортивной фигурой шоумена.

— "В отличной форме Андрей", "Андрей Николаевич, вы в прекрасной форме", "Ого, как подкачался", "Вау какая сосочка справа в шортиках", "Малахов — Вы просто секси всех секси!", "Норм подкачался", "Какой вы шикарный мужчина", (авт. стиль сохр. — прим.ред.), — написали подписчики Малахова в соцсети под фото.

Однако, как говорила Белоцерковская, "ждать" пока "СМИ поженят" ее с Малаховым оказалось практически напрасно: это уже сделали некоторые фанаты, приняв писателя за супругу ведущего.

Ранее на Андрей Малахов был замечен на сцене с танцовщицей, которую он потрогал на глазах публики. Это вызвало волну обсуждений в Сети среди поклонников.