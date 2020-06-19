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Как 94-летней маме Шер удается так выглядеть 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Как 94-летней маме Шер удается так выглядеть
Фото: globallookpress.com
9 июня маме певицы Шер исполнилось 94 года. «Рамблер» расскажет, как ей удается выглядеть ровесницей дочери.
В молодости Джорджия Холт успела поработать моделью, она также снялась в нескольких фильмах. Многим она запомнилась по роли Бридж в картине «Приключения Оззи и Харриет.
Холт была замужем шесть раз. Первым мужем был Джон Саркисян, от которого она родила Шер. После рождения дочери Джорджия оставила карьеру и полностью посвятила себя воспитанию Шерилин. У Холт есть еще одна дочь — Джорджин Лапьер, которая пошла по стопам матери и стала актрисой.
Сама Шер не скрывает, что она делала пластические операции, а вот молодость Джорджии, по ее словам, — магия. Все дело в генах. Вот, что об этом сказала певица в одном из своих интервью:
»У мамы всего пара морщин и очень хорошая кожа. У ее мамы, моей бабушки, тоже так было».
Шер признается, что именно Джорджия всегда поддерживала ее начинания, в том числе и в музыкальной сфере. Сама Холт также тесно связана с миром музыки. Она пела на радио Оклахома-Сити, когда ей было шесть лет, а в 10 лет Джорджия пела вместе с Бобом Уиллсом, лидером группы Bob Wills and the Texas Playboys.
В 2013 году вместе с дочерью на шоу Эллен Дедженерес она представила свой документальный фильм Dear Mom, Love Cher и альбом Honky Tonk Woman, который включает в себя дуэт с Шер I’m Just Your Yesterday.
Сейчас Джорджия занимается воспитанием двух внуков. Многие фанаты творчества Шер признаются, что в 94 года хотели бы выглядеть точно так, как ее мама.
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Звёзды , Эллен Дедженерес
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