Как 94-летней маме Шер удается так выглядеть 

9 июня маме певицы Шер исполнилось 94 года. «Рамблер» расскажет, как ей удается выглядеть ровесницей дочери.

В молодости Джорджия Холт успела поработать моделью, она также снялась в нескольких фильмах. Многим она запомнилась по роли Бридж в картине «Приключения Оззи и Харриет.

Холт была замужем шесть раз. Первым мужем был Джон Саркисян, от которого она родила Шер. После рождения дочери Джорджия оставила карьеру и полностью посвятила себя воспитанию Шерилин. У Холт есть еще одна дочь — Джорджин Лапьер, которая пошла по стопам матери и стала актрисой.

Сама Шер не скрывает, что она делала пластические операции, а вот молодость Джорджии, по ее словам, — магия. Все дело в генах. Вот, что об этом сказала певица в одном из своих интервью:

»У мамы всего пара морщин и очень хорошая кожа. У ее мамы, моей бабушки, тоже так было».

Шер признается, что именно Джорджия всегда поддерживала ее начинания, в том числе и в музыкальной сфере. Сама Холт также тесно связана с миром музыки. Она пела на радио Оклахома-Сити, когда ей было шесть лет, а в 10 лет Джорджия пела вместе с Бобом Уиллсом, лидером группы Bob Wills and the Texas Playboys.

В 2013 году вместе с дочерью на шоу Эллен Дедженерес она представила свой документальный фильм Dear Mom, Love Cher и альбом Honky Tonk Woman, который включает в себя дуэт с Шер I’m Just Your Yesterday.

Сейчас Джорджия занимается воспитанием двух внуков. Многие фанаты творчества Шер признаются, что в 94 года хотели бы выглядеть точно так, как ее мама.