Муцениеце запретила фанатам Прилучного упоминать ее

Агата Муцениеце переживает не самое простое время: ее семья с Павлом Прилучным развалилась, суд официально развел супругов и разделил имущество. О своей новой жизни она пока старается не говорить, пытаясь свыкнуться с новой действительностью.

А тут новая неприятность: фан-аккаунт Павла Прилучного опубликовал видео, на котором Агата предстала не в самом лучшем свете. Это до глубины души возмутило Муцениеце и она решилась жестко пресечь подобные выходки.

Она потребовала не только удалить ролик, но и впредь не связывать ее имя с именем звезды «Мажора». Стоит отметить, что администратор группы среагировала оперативно, она предпочла принести всем свои извинения и удалила ролик. Девушка отметила, что просит прощения «за некорректное видео, порочащее честь и достоинство матери детей Павла — Агаты Муцениеце». И пообещала, что в будущем в группе будут тактично относиться к взаимоотношениям актеров, пишет сайт Актуальные новости.

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Получив извинения Агата сменила гнев на милость и простила провинившихся.

«Я рада, что мы разрешили этот острый вопрос, и очень надеюсь, что вы больше не будете упоминать меня и мое имя. Прошу уже не в первый раз»,

— написала 31-летняя Агата в личном блоге.