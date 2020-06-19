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Жестко: Агата Муцениеце запретила фанатам Павла Прилучного упоминать ее имя 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Муцениеце запретила фанатам Прилучного упоминать ее
Фото: Teleprogramma.pro
Агата Муцениеце переживает не самое простое время: ее семья с Павлом Прилучным развалилась, суд официально развел супругов и разделил имущество. О своей новой жизни она пока старается не говорить, пытаясь свыкнуться с новой действительностью.
А тут новая неприятность: фан-аккаунт Павла Прилучного опубликовал видео, на котором Агата предстала не в самом лучшем свете. Это до глубины души возмутило Муцениеце и она решилась жестко пресечь подобные выходки.
Она потребовала не только удалить ролик, но и впредь не связывать ее имя с именем звезды «Мажора». Стоит отметить, что администратор группы среагировала оперативно, она предпочла принести всем свои извинения и удалила ролик. Девушка отметила, что просит прощения «за некорректное видео, порочащее честь и достоинство матери детей Павла — Агаты Муцениеце». И пообещала, что в будущем в группе будут тактично относиться к взаимоотношениям актеров, пишет сайт Актуальные новости.
teleprogramma
Получив извинения Агата сменила гнев на милость и простила провинившихся.
«Я рада, что мы разрешили этот острый вопрос, и очень надеюсь, что вы больше не будете упоминать меня и мое имя. Прошу уже не в первый раз»,
— написала 31-летняя Агата в личном блоге.
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Звёзды , Агата Муцениеце
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