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Гагарина ошарашила леопардовым мини-бикини 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Гагарина ошарашила леопардовым мини-бикини
Фото: Teleprogramma.pro
Выпускница «Фабрики звезд» Полина Гагарина в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro призналась, что она занимается спортом отнюдь не для похудения. По словам певицы, при желании она может себе позволить съесть гамбургер, закусить снэками и запить это все газировкой. Но все же артистка старается не переедать фастфуда. Как говорит знаменитость, все должно быть в меру.
А вот Юлия Высоцкая говорила о том, что она никогда не пробовала так называемые блюда «быстрого приготовления». И вообще, бургеры телеведущая называет совершенно не своей едой. Супруга 82-летнего Андрей Кончаловского подметила, что в доме всегда должно быть хорошее масло и свежеиспеченный хлеб. Эту позицию поддерживает и Лайма Вайкуле. Певица считает так: чем проще еда — тем она лучше.
@gagara1987
На личной страничке в Instagram Полина опубликовала свежий снимком, показав, что ее любовь к фастфуду ни коем образом не сказалась на ее роскошной фигуре. Перед объективом фотокамеры певица позировала в леопардовом мини-бикини, продемонстрировав безупречные формы и блеснув бесконечными ногами. Мужская часть поклонников поп-дивы и вовсе лишилась дара речи, увидев экстравагантный снимок певицы. Сама Полина уточнила, что в такую жаркую погоду не хочется писать какие-то посты в микроблоге. Практически все дни артиста вместе с трехлетней дочерью Мией проводит у бассейне, наслаждаясь живительной влагой и легкой прохладой.
«Само очарование», «Лесная нимфа», «Ну, нельзя быть такой красивой! Тут все идеально, а какие у вас стройные ножки! Мечта», «Слов нет! Богиня», «Самая нежная, такая хрупкая! Вас совсем не кормят?!», «Замечательная девушка, естественная! Без всяких там филлеров и силиконов», «Какое декольте, очень красивое бикини», — такие комментарии появились под снимком певицы.
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Звёзды , Юлия Высоцкая , Лайма Вайкуле , Полина Гагарина
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