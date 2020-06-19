Собчак оскорбила Рудковскую жесткой шуткой 

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Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в юмористическом шоу «Comment Out». Одним из заданий было позвонить продюсеру Яне Рудковской и в шутку спросить ее мнение по поводу легализации древнейшей профессии.

Собчак призналась, что ей неловко это делать, но все равно набрала подруге, чтобы избежать "наказания".

"Яна, мы хотели у тебя узнать: если ее легализуют, ты будешь работать как самозанятая или по ИП?", — спросила телеведущая.

Яна Рудковская резко отреагировала на оскорбительный вопрос, бросив трубку телефона.