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Дочь Ефремова хочет взять опеку над больной матерью 

Газета.Ru 1 час назад
Дочь Ефремова хочет взять опеку над больной матерью
Фото: Газета.Ru
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария хочет взять опеку над своей матерью — актрисой Ксенией Качалиной.
Об этом в беседе с изданием "Стархит" рассказал представитель девушки — адвокат Владимир Комсолев. По его словам, у Ксении Качалиной есть проблемы со здоровьем, и ей необходимо лечение.
"Обращаться к врачам самостоятельно она отказывается. Поэтому всю заботу за актрисой хочет взять на себя ее дочь — только официально. Опекунство назначается в судебном порядке, для этого необходимо подготовить ряд документов, которые мы уже активно собираем",
— уточнил он.
По словам адвоката, звездная наследница все же переживает за мать, которая практически беспомощна и никому не нужна.
"Во-первых, в квартире, где проживает Качалина, установлены новые замки, — продолжает юрист. — Попасть туда не может даже Анна-Мария, которая там прописана. Во-вторых, из апартаментов идет неприятный запах, актрису несколько раз не заставали дома… Ксении явно требуются защита и помощь. А вдруг ей станет плохо, и никого не окажется рядом?".
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. В крови актера были обнаружены следы наркотиков.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Ксения Качалина , StarHit
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