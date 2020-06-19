Дочь Ефремова хочет взять опеку над больной матерью 

Об этом в беседе с изданием "Стархит" рассказал представитель девушки — адвокат Владимир Комсолев. По его словам, у Ксении Качалиной есть проблемы со здоровьем, и ей необходимо лечение.

"Обращаться к врачам самостоятельно она отказывается. Поэтому всю заботу за актрисой хочет взять на себя ее дочь — только официально. Опекунство назначается в судебном порядке, для этого необходимо подготовить ряд документов, которые мы уже активно собираем",

— уточнил он.

По словам адвоката, звездная наследница все же переживает за мать, которая практически беспомощна и никому не нужна.

"Во-первых, в квартире, где проживает Качалина, установлены новые замки, — продолжает юрист. — Попасть туда не может даже Анна-Мария, которая там прописана. Во-вторых, из апартаментов идет неприятный запах, актрису несколько раз не заставали дома… Ксении явно требуются защита и помощь. А вдруг ей станет плохо, и никого не окажется рядом?".

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. В крови актера были обнаружены следы наркотиков.