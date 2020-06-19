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Дочь Ефремова возьмет опеку над больной матерью 

Анастасия Иванова 1 час назад
Дочь Ефремова возьмет опеку над больной матерью
Фото: @amefremova
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария решила взять опеку над матерью — Ксенией Качалиной, у которой есть проблемы со здоровьем. Об этом сообщает издание "СтарХит".
По словам адвоката Анны-Марии Владимира Комсолева, Качалина отказывается самостоятельно обращаться к врачам, несмотря на то, что нуждается в лечении.
«Всю заботу за актрисой хочет взять на себя ее дочь — только официально. Опекунство назначается в судебном порядке, для этого необходимо подготовить ряд документов, которые мы уже активно собираем», — заявил Владимир Комсолев.
Он рассказал, что Анна-Мария переживает за состояние своей матери, которая оказалась никому не нужна.
«Во-первых, в квартире, где проживает Качалина, установлены новые замки. Попасть туда не может даже Анна-Мария, которая там прописана. Во-вторых, из апартаментов идет неприятный запах, актрису несколько раз не заставали дома… Ксении явно требуются защита и помощь. А вдруг ей станет плохо, и никого не окажется рядом?», — добавил адвокат.
Ранее "Рамблер" сообщал, что дочь Ефремова возмутило поведение журналистов.
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