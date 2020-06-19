Дочь Ефремова возьмет опеку над больной матерью 

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Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария решила взять опеку над матерью — Ксенией Качалиной , у которой есть проблемы со здоровьем. Об этом сообщает издание "СтарХит".

По словам адвоката Анны-Марии Владимира Комсолева, Качалина отказывается самостоятельно обращаться к врачам, несмотря на то, что нуждается в лечении.

«Всю заботу за актрисой хочет взять на себя ее дочь — только официально. Опекунство назначается в судебном порядке, для этого необходимо подготовить ряд документов, которые мы уже активно собираем», — заявил Владимир Комсолев.

Он рассказал, что Анна-Мария переживает за состояние своей матери, которая оказалась никому не нужна.