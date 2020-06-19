«Жадная Пелагеюшка хочет обуть Телегина»

Блогер Лена Миро раскритиковала певицу Пелагею. Она прокомментировала новость об алиментах, которые артистка хочет отсудить у хоккеиста Ивана Телегина.
Певица потребовала от спортсмена полтора миллиона рублей в месяц на содержание несовершеннолетней дочери. По мнению Лены Миро, эта сумма слишком большая для нужд трехлетнего ребенка.
"На что можно тратить такие деньги — на сундук Луи Виттон или на дрезденскую фарфоровую соску? Очевидно, что требуемая алчной Пелагеей сумма не соответствует реальным потребностям ее ребенка", — написала блогер.
Договориться разводящиеся супруги не могут. Миро считает, что Пелагея "хочет обуть" хоккеиста, который готов платить 500-700 тысяч рублей.
"Жадная Пелагеюшка со своей провинциальной хваткой Фроси Бурлаковой в настоящий момент просто хочет обуть Ивана Телегина, выставив его на сумму, которая явно завышена", — считает блогер.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Лена Миро высказалась по поводу скандала вокруг Плющенко и Рудковской.