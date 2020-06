52-летняя Памела Андерсон снялась обнаженной

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон , которая недавно «сходила замуж» в пятый раз, поучаствовала в откровенной рекламной фотосессии новых сумок люксового класса от Ashoka Paris. Фотографии 52-летней знаменитости опубликовало издание The Sun.

На снимках полностью обнаженная Андерсон лежит на простыне в окружении розовых пионов, гортензий и сирени. Справа от нее полосатое кресло и столик. На фото актриса прикрывает руками голое тело, на ее спине разложены лепестки роз.

По информации издания The Sun, Андерсон выступает против жестокого убийства животных. По этой причине она решила принять участие в откровенной фотосессии бренда, изготовившего новые сумки из переработанного пластика и искусственной кожи.

Уточняется, что Ashoka Paris имеет сертификацию от PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными») — организации, борющейся за права животных.

Еще один кадр из фотосессии для Ashoka Paris, в этот раз в одежде

Напомним, Памела Андерсон давно прославилась во всем мире как необычайной красоты актриса и модель. На протяжении всей карьеры ей приписывали романы с влиятельными мужчинами, а те были рады засветиться в компании роковой женщины. Но, оказалось, Памела не любит смотреть на свои фото и видеоизображения.