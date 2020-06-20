Джоли раскрыла причину развода с Питтом

По ее словам, она решилась на такой шаг ради благополучия своих детей. Актриса назвала это решение правильным. «Некоторые люди воспользовались моим молчанием, и дети прочитали ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю им, что они знают собственную правду и думают своей головой», — сказала Джоли. Она также добавила, что ее дети — «очень смелые и сильные молодые люди».

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году. У пары шестеро детей, из них трое приемных. Спустя два года Джоли подала документы на развод. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако эта информация не подтвердилась. Пара завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года.