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Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом 

Lenta.ru и ещё 9 4 часа назад
Джоли раскрыла причину развода с Питтом
Фото: Lenta.ru
Голливудская актриса Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом в интервью журналу Vogue.
По ее словам, она решилась на такой шаг ради благополучия своих детей. Актриса назвала это решение правильным. «Некоторые люди воспользовались моим молчанием, и дети прочитали ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю им, что они знают собственную правду и думают своей головой», — сказала Джоли. Она также добавила, что ее дети — «очень смелые и сильные молодые люди».
Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году. У пары шестеро детей, из них трое приемных. Спустя два года Джоли подала документы на развод. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако эта информация не подтвердилась. Пара завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года.
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Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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