Эльгорта обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Очередная звезда Голливуда попала в скандал. Актера Энсела Эльгорта обвинили в жутком преступлении — изнасиловании несовершеннолетней, сообщает издание Daily Mail. Как выяснили журналисты, еще в 2014 году 20-летний Эльгорт с помощью приложения для знакомств начал общаться с девушкой по имени Габби, которой на тот момент было 17 лет.

Как рассказала жертва, все произошло прямо во время их первого свидания, когда актер внезапно предложил заняться сексом, но девушка ответила отказом. К сожалению, Эльгорта это не остановило и он взял Габби силой, после чего убедил свою жертву молчать и не сообщать в полицию, чтобы не разрушать свою карьеру актера.

По словам девушки, она все эти году посещала психолога в попытках забыть о том жутком дне. В данный момент адвокаты Эльгорта предпочитают не комментировать эту жуткую ситуацию.