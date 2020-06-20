Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«В плюс 30 шубу напялила»: Волочкова в мехах и платье с разрезом посетила храм в Астрахани 

Teleprogramma.pro и ещё 1 51 минуту назад
«В плюс 30 шубу напялила»
Фото: globallookpress.com
Анастасия Волочкова больше двух месяцев карантина провела в своем особняке на Рублевке. Балерина продолжала тренироваться, а также устраивала романтические вечера со своим таинственным возлюбленным. А с наступлением лета и отмены самоизоляции она стала появляться на публике. Сначала на «Майбахе» артистка покаталась по Москве, а на днях она уехала в Астрахань. Девушка успела посетить местный Театр оперы и балета, покататься на яхте по Волге и заглянуть в местные магазины.
А накануне Волочкова решила посетить храм. Она отправилась туда в платье без рукавов и пикантным разрезом до бедра. На плечи балерина накинула шубу. Волосы девушка собрала в пучок и сделала яркий макияж. На ее руках блестели перстни. Звезда сфотографировалась у ворот храма. Снимком Анастасия поделилась с поклонниками и впервые за несколько месяцев открыла комментарии.
«Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент, когда шла Служба. Так здорово, что теперь храмы открыты и молиться можно не только дома…», — написала она.
Фанаты, которые и раньше критиковали артистку, успели соскучиться по ее образам. Очередной наряд блондинки вновь вызвал у низ много вопросов. На Волочкову поклонники обрушились с критикой за то, что она оделась не по погоде.
«Вот люди смехом заливаются, чудо в шубе», «Шуба с босоножками-копытцами в плюс 35 — новый тренд от Волочковой», «Вам не жарко, Анастасия?», «Вам в шубе при +40 градусов в тени не жарко?», «Она в плюс 30 шубу напялила», «А молиться надо, только в мехах?!», — прокомментировали пост подписчики.
Видео дня. Как выглядела Лобода до пластики
Teleprogramma.pro: последние новости
«Поднимал руку на женщин»: режиссер Сергеев обвинил Ефремова в рукоприкладстве «Поднимал руку на женщин»: режиссер Сергеев обвинил Ефремова в рукоприкладстве «Слов нет! Богиня»: Гагарина в леопардовом мини-бикини свела с ума бесконечными ногами «Слов нет! Богиня»: Гагарина в леопардовом мини-бикини свела с ума бесконечными ногами «Что, Давид совсем не кормит?»: Бузова в топе бельевого стиля испугала отощавшим видом «Что, Давид совсем не кормит?»: Бузова в топе бельевого стиля испугала отощавшим видом
Женский форум
Звёзды , Анастасия Волочкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как понять, что мужчина вас использует
Как понять, что мужчина вас использует
Илон Маск продал дом почти за 30 миллионов долларов
Илон Маск продал дом почти за 30 миллионов долларов
«Поднимал руку на женщин»
«Поднимал руку на женщин»
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Ошибки на кухне, которые ухудшают ваше здоровье
05:21
Ошибки на кухне, которые ухудшают ваше здоровье
Дом и сад Здоровье
Врач рассказал, что лучше всего пить в жару
06:05
Врач рассказал, что лучше всего пить в жару
Здоровье
Болезни, которые написаны у вас на лице
06:13
Болезни, которые написаны у вас на лице
Здоровье Красота
Правда ли, что кофе вызывает зависимость
06:11
Правда ли, что кофе вызывает зависимость
Еда Здоровье
Как избавиться от прыщей на спине
02:58
Как избавиться от прыщей на спине
Красота Здоровье
«Поднимал руку на женщин»
01:48
«Поднимал руку на женщин»
Звёзды
Шепелев выбрал для сына элитную школу
02:56
Шепелев выбрал для сына элитную школу
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение