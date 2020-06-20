«В плюс 30 шубу напялила»

Анастасия Волочкова больше двух месяцев карантина провела в своем особняке на Рублевке. Балерина продолжала тренироваться, а также устраивала романтические вечера со своим таинственным возлюбленным. А с наступлением лета и отмены самоизоляции она стала появляться на публике. Сначала на «Майбахе» артистка покаталась по Москве, а на днях она уехала в Астрахань. Девушка успела посетить местный Театр оперы и балета, покататься на яхте по Волге и заглянуть в местные магазины.

А накануне Волочкова решила посетить храм. Она отправилась туда в платье без рукавов и пикантным разрезом до бедра. На плечи балерина накинула шубу. Волосы девушка собрала в пучок и сделала яркий макияж. На ее руках блестели перстни. Звезда сфотографировалась у ворот храма. Снимком Анастасия поделилась с поклонниками и впервые за несколько месяцев открыла комментарии.

«Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент, когда шла Служба. Так здорово, что теперь храмы открыты и молиться можно не только дома…», — написала она.

Фанаты, которые и раньше критиковали артистку, успели соскучиться по ее образам. Очередной наряд блондинки вновь вызвал у низ много вопросов. На Волочкову поклонники обрушились с критикой за то, что она оделась не по погоде.