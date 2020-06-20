Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Поднимал руку на женщин»: режиссер Сергеев обвинил Ефремова в рукоприкладстве 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
Известный актер театра и кино Михаил Ефремов и его пьяное вождение, приведшее к страшному ДТП и гибели человека, продолжают оставаться в центре внимания. И накануне в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» вновь собрались обсудить скандального актера и его жизнь, поведение и зависимости.
Традиционно мнения на то, какое наказание должен понести артист, разделились. Одни считают, что его нужно надолго посадить за решетку, другие же уверены — Ефремова нужно пожалеть и не добивать. Например, артист Владимир Долинский опасается, что «Мишка со своей нервной системой, почками, печенью» просто не выживет в колонии.
Ему парировал режиссер Валерий Сергеев. Театральный деятель припомнил, что проблемы с пьянством и наркотиками у Михаила Ефремова существуют очень давно. Еще в бытность худруком в «Современнике» в 90-е Ефремов устраивал пьяные гастроли.
«Еще 30 лет тому назад он был хроник, — заявил режиссер. И обвинил Ефремова в том, что тот занимался рукоприкладством: «Сколько женщин он вместе со своим папой изувечил! Сколько судеб изувечил, поднимал руку на женщин».
Кого именно избивал Ефремов, Валерий Сергеев не уточнил. Известно, что актер до брака с Софьей Куликовой был четырежды женат. В общей сложности у артиста шестеро детей.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Слов нет! Богиня»: Гагарина в леопардовом мини-бикини свела с ума бесконечными ногами «Слов нет! Богиня»: Гагарина в леопардовом мини-бикини свела с ума бесконечными ногами «Что, Давид совсем не кормит?»: Бузова в топе бельевого стиля испугала отощавшим видом «Что, Давид совсем не кормит?»: Бузова в топе бельевого стиля испугала отощавшим видом «Школьница-выпускница»: 46-летняя Олеся Судзиловская в мини-бикини привела в восторг фанатов «Школьница-выпускница»: 46-летняя Олеся Судзиловская в мини-бикини привела в восторг фанатов
Женский форум 4
Звёзды , Видео , Владимир Долинский , Михаил Ефремов , Андрей Малахов , Валерий Сергеев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Даже розетки золотые»: Самойлова показала роскошь
«Даже розетки золотые»: Самойлова показала роскошь
Гагарина ошарашила леопардовым мини-бикини
Гагарина ошарашила леопардовым мини-бикини
«Я зашивала солдатам руки обычной ниткой»
«Я зашивала солдатам руки обычной ниткой»
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Ошибки на кухне, которые ухудшают ваше здоровье
05:21
Ошибки на кухне, которые ухудшают ваше здоровье
Дом и сад Здоровье
Врач рассказал, что лучше всего пить в жару
06:05
Врач рассказал, что лучше всего пить в жару
Здоровье
Болезни, которые написаны у вас на лице
06:13
Болезни, которые написаны у вас на лице
Здоровье Красота
Правда ли, что кофе вызывает зависимость
06:11
Правда ли, что кофе вызывает зависимость
Еда Здоровье
Как избавиться от прыщей на спине
02:58
Как избавиться от прыщей на спине
Красота Здоровье
«Поднимал руку на женщин»
01:48
«Поднимал руку на женщин»
Звёзды
Шепелев выбрал для сына элитную школу
02:56
Шепелев выбрал для сына элитную школу
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение