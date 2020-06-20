Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые откровенно рассказала об истинных причинах развода со своим коллегой "по цеху" — Брэдом Питтом. Об этом она поведала журналу Vogue.
Как рассказала звезда, она решилась на это ради благополучия собственных детей и отметила, что считает это решение верным.
По словам Джоли, были люди, которые воспользовались ее молчанием, и поэтому могли себе позволить строить догадки:
"Дети прочитали в СМИ о себе ложь, но я всегда говорю им, что только они знают все обстоятельства и должны думать собственной головой",
— заметила Анджелина.
Актриса добавила, что все ее дети — очень смелые и сильные люди.
Ранее "Рамблер" писал, что Муцениеце запретила фанатам Прилучного говорить о ней.