Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые откровенно рассказала об истинных причинах развода со своим коллегой "по цеху" — Брэдом Питтом . Об этом она поведала журналу Vogue.

Как рассказала звезда, она решилась на это ради благополучия собственных детей и отметила, что считает это решение верным.

По словам Джоли, были люди, которые воспользовались ее молчанием, и поэтому могли себе позволить строить догадки:

"Дети прочитали в СМИ о себе ложь, но я всегда говорю им, что только они знают все обстоятельства и должны думать собственной головой",

— заметила Анджелина.

Актриса добавила, что все ее дети — очень смелые и сильные люди.