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Анджелина Джоли раскрыла истинную причину развода с Брэдом Питтом 

Стелла Шмель 3 часа назад
Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые откровенно рассказала об истинных причинах развода со своим коллегой "по цеху" — Брэдом Питтом. Об этом она поведала журналу Vogue.
Как рассказала звезда, она решилась на это ради благополучия собственных детей и отметила, что считает это решение верным.
По словам Джоли, были люди, которые воспользовались ее молчанием, и поэтому могли себе позволить строить догадки:
"Дети прочитали в СМИ о себе ложь, но я всегда говорю им, что только они знают все обстоятельства и должны думать собственной головой",
— заметила Анджелина.
Актриса добавила, что все ее дети — очень смелые и сильные люди.
Ранее "Рамблер" писал, что Муцениеце запретила фанатам Прилучного говорить о ней.
Звёзды , Видео , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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