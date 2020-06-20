Сильно похудевший Басков поразил россиян 

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Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции. Артист опубликовал два снимка — до и после карантина.

В комментарии к посту певец отметил, что после преображения его перестанут узнавать.

Поклонники артиста поразились столь разительными изменениями в его внешности.

"Самоизоляция пошла вам на пользу", — отметили в комментариях.

@nikolaibaskov

"Такая сила воли", — говорится в записи morozolga_beauty.

Многие стали интересоваться, как певец так быстро избавился от лишних килограммов. При этом некоторые отнеслись к снимкам с иронией.