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Сильно похудевший Басков поразил россиян 

РИА Новости 2 часа назад
Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции. Артист опубликовал два снимка — до и после карантина.
В комментарии к посту певец отметил, что после преображения его перестанут узнавать.
Поклонники артиста поразились столь разительными изменениями в его внешности.
"Самоизоляция пошла вам на пользу", — отметили в комментариях.
@nikolaibaskov
"Такая сила воли", — говорится в записи morozolga_beauty.
Многие стали интересоваться, как певец так быстро избавился от лишних килограммов. При этом некоторые отнеслись к снимкам с иронией.
"Левая растянута по ширине, а правая — по высоте", — пошутила elenapalagina0409.
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Звёзды , Видео , Николай Басков
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