Сильно похудевший Басков поразил россиян 

Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции. Артист опубликовал два снимка — до и после карантина.
В комментарии к посту певец отметил, что после преображения его перестанут узнавать.
Поклонники артиста поразились столь разительными изменениями в его внешности.
"Самоизоляция пошла вам на пользу", — отметили в комментариях.
@nikolaibaskov
"Такая сила воли", — говорится в записи morozolga_beauty.
Многие стали интересоваться, как певец так быстро избавился от лишних килограммов. При этом некоторые отнеслись к снимкам с иронией.
"Левая растянута по ширине, а правая — по высоте", — пошутила elenapalagina0409.