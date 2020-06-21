56-летний актер Михаил Ефремов , ставший фигурантом резонансного дела о ДТП, отказался посещать могилу матери. В четверг, 25 июня, исполнился ровно год с того момента, как Алла Покровская отошла в лучший мир. Разумеется, встал вопрос о том, чтобы находящийся под домашним арестом Ефремов отправился на кладбище. Однако, как рассказал адвокат Эльман Пашаев, такого желания у актера нет.

«Михаил Ефремов — очень законопослушный человек. На нем браслет, с утра до вечера он находится под контролем сотрудников ФСИН. Я хотел добиться того, чтобы Михаил хотя бы на час смог съездить на могилу матери, потому что он ее очень любит. Но Ефремов сам сказал: «Я буду мучиться дома!» Закон он нарушать не хочет», — рассказал правозащитник.

По словам Пашаева, сейчас СМИ пытаются представить Михаила Олеговича как злостного нарушителя, однако он никогда не привлекался к ответственности. За Ефремовым числятся лишь административные штрафы за неоплаченную парковку — «и то по той причине, что он просто не умеет их оплачивать на месте стоянки». Кроме того, после случившегося актер бросил пить.