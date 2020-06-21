Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Михаил Ефремов отказался посещать могилу матери 

Экспресс газета и ещё 2 1 час назад
56-летний актер Михаил Ефремов, ставший фигурантом резонансного дела о ДТП, отказался посещать могилу матери. В четверг, 25 июня, исполнился ровно год с того момента, как Алла Покровская отошла в лучший мир. Разумеется, встал вопрос о том, чтобы находящийся под домашним арестом Ефремов отправился на кладбище. Однако, как рассказал адвокат Эльман Пашаев, такого желания у актера нет.
«Михаил Ефремов — очень законопослушный человек. На нем браслет, с утра до вечера он находится под контролем сотрудников ФСИН. Я хотел добиться того, чтобы Михаил хотя бы на час смог съездить на могилу матери, потому что он ее очень любит. Но Ефремов сам сказал: «Я буду мучиться дома!» Закон он нарушать не хочет», — рассказал правозащитник.
По словам Пашаева, сейчас СМИ пытаются представить Михаила Олеговича как злостного нарушителя, однако он никогда не привлекался к ответственности. За Ефремовым числятся лишь административные штрафы за неоплаченную парковку — «и то по той причине, что он просто не умеет их оплачивать на месте стоянки». Кроме того, после случившегося актер бросил пить.
«Сейчас многие о нем говорят как о хроническом алкоголике. Но это не так. Да, он выпивал на мероприятиях, по праздникам, но хронического заболевания у него нет. После трагедии он вообще не пьет», — добавил Эльман Пашаев, которого цитирует «Собеседник».
Экспресс газета: последние новости
Адвокат Михаила Ефремова высказался по поводу самоубийства Адвокат Михаила Ефремова высказался по поводу самоубийства Патриотичные песни и звезды 90-х: кого заказывают на корпоративы после карантина Патриотичные песни и звезды 90-х: кого заказывают на корпоративы после карантина Агата Муцениеце резко обратилась к друзьям Агата Муцениеце резко обратилась к друзьям
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Другое , Михаил Ефремов , Алла Покровская , ФСИН , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я зашивала солдатам руки обычной ниткой»
«Я зашивала солдатам руки обычной ниткой»
Горячая учительница с крепким тылом
Горячая учительница с крепким тылом
Голые свидания: авантюра для смелых
Голые свидания: авантюра для смелых
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Ошибки на кухне, которые ухудшают ваше здоровье
05:21
Ошибки на кухне, которые ухудшают ваше здоровье
Дом и сад Здоровье
Врач рассказал, что лучше всего пить в жару
06:05
Врач рассказал, что лучше всего пить в жару
Здоровье
Болезни, которые написаны у вас на лице
06:13
Болезни, которые написаны у вас на лице
Здоровье Красота
«Я буду мучиться дома!»
00:39
«Я буду мучиться дома!»
Звёзды Другое
«Я буду мучиться дома!»
02:27
«Я буду мучиться дома!»
Звёзды
Правда ли, что кофе вызывает зависимость
06:11
Правда ли, что кофе вызывает зависимость
Еда Здоровье
«Выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга»
00:54
«Выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение