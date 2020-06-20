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Сильно похудевший Басков шокировал россиян 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Сильно похудевший Басков шокировал россиян
Фото: @nikolaibaskov
Российский певец Николай Басков поразил подписчиков своей худобой. Об этом сообщает РИА Новости.
Басков опубликовал в своем Instagram-аккаунте два снимка — до и после режима самоизоляции.
"Меня теперь тоже не узнают", — подписал публикацию артист, обращаясь к Ксении Собчак.
Поклонники были шокированы тем, как сильно певец похудел за время карантина. Многие поинтересовались, как ему это удалось.
"Самоизоляция пошла вам на пользу", "Такая сила воли", — написали в комментариях к фото подписчики.
@nikolaibaskov
Однако не все поверили Николаю Баскову. Некоторые отнеслись к публикации с иронией.
"Левая растянута по ширине, а правая — по высоте", — прокомментировала одна из подписчиц.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Джоли назвала истинную причину развода с Питтом.
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Звёзды , Николай Басков , Ксения Собчак
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