Сильно похудевший Басков шокировал россиян 

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Российский певец Николай Басков поразил подписчиков своей худобой. Об этом сообщает РИА Новости.

Басков опубликовал в своем Instagram-аккаунте два снимка — до и после режима самоизоляции.

"Меня теперь тоже не узнают", — подписал публикацию артист, обращаясь к Ксении Собчак.

Поклонники были шокированы тем, как сильно певец похудел за время карантина. Многие поинтересовались, как ему это удалось.

"Самоизоляция пошла вам на пользу", "Такая сила воли", — написали в комментариях к фото подписчики.

@nikolaibaskov

Однако не все поверили Николаю Баскову. Некоторые отнеслись к публикации с иронией.