Буланова впервые появилась на публике после больницы

Татьяна Буланова была звездой в 90-х. И по сей день она выступает со своими хитами «Колыбельная» и «Скажи мне правду, атаман». Но этой весной артистка не появлялась на публике из-за карантина, а также в связи с тем, что попала в больницу. Но на днях она приняла участие в шоу «Привет, Андрей!». Певица выступила в приталенном платье с пышной юбкой пастельного цвета, а затем села за стол с гостями.

«Шикарно выглядишь! Лучше, чем в 90-х. Юбка только длиннее», — заявил Малахов. «У меня просто возраст, хотя может и надо по короче», — скромно отметила певица. «Конечно надо покороче! Там у тебя такая осиная талия. Ты могла бы порхать, как юная девочка», — заверила Ангелина Вовк. «Я набрала за время самоизоляции», — призналась после этого Буланова.

Кадр из передачи "Привет, Андрей!"

После этого телеведущий поинтересовался, как себя чувствует звезда после недавней госпитализации. Напомним, что 11 апреля артистка попала в одну из больниц Санкт-Петербурга. Сообщалось, что у нее предынсультное состояние. Позже она стала выходить на связь и хвастаться хорошим больничным питанием.

«Да, сейчас все хорошо. Просто я пошла и сделала плановое МРТ, которое показало, что произошла микро эта история, произошла несколько лет назад, может год назад. Это было довольно давно. Жизнь у нас у артистов нервная», — рассказала Татьяна.

Зрители восторженно встретили певицу. Многие посчитали, что она выглядит очень молодо в 51 год. Другие восхитились вокалом звезды. Напомним, что Буланова мама двух сыновей.