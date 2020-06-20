Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Невестка Орбакайте показала точеную фигуру в купальнике на отдыхе с внуком Пугачевой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Невестка Орбакайте показала фигуру в купальнике
Фото: Teleprogramma.pro
Алена Краснова является женой Никиты Преснякова. На свадьбе внука Аллы Пугачевой три года назад гуляли все «сливки» отечественного шоу-бизнеса. Влюбленные счастливо живут вместе в столичной квартире, которую им подарила Примадонна. Но карантин они предпочли переждать за городом в поместье Аллы Борисовны, которое раньше было ее дачей. А с наступлением лета молодые люди решили там задержаться.
Погостив несколько дней в Москве, они вернулись на реку Истра. Краснова и Пресняков собирают друзей то в особняке, то наоборот, приходят в гости к друзьям, которые живут рядом. Так на днях они вновь повеселились на вечеринке у бассейна. Алена предстала в необычном купальнике. Верх был черного цвета, а них оттенках хаки. Наряд подчеркнул исхудавшую фигуру модели. Голову она покрыла платком, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.
@alenaakrasnova
Пока невестка Кристины Орбакайте загорала и общалась с подругами, Никита запускал мяч в воду, где двое парней пытались его поймать. На кадрах он блеснул спортивным прессом. Напомним, что на днях Алена устроила откровенную фотосессию она позировала в поле топлес. Пресняков ни сколько не критикует жену за подобные шалости. Он наоборот восхищается красотой своей избранницы. Поклонники ждут, когда пара заведет детей, но они не торопятся становиться родителями.
Видео дня. Как выглядела Лобода до пластики
Teleprogramma.pro: последние новости
«Слов нет! Богиня»: Гагарина в леопардовом мини-бикини свела с ума бесконечными ногами «Слов нет! Богиня»: Гагарина в леопардовом мини-бикини свела с ума бесконечными ногами «Что, Давид совсем не кормит?»: Бузова в топе бельевого стиля испугала отощавшим видом «Что, Давид совсем не кормит?»: Бузова в топе бельевого стиля испугала отощавшим видом «Школьница-выпускница»: 46-летняя Олеся Судзиловская в мини-бикини привела в восторг фанатов «Школьница-выпускница»: 46-летняя Олеся Судзиловская в мини-бикини привела в восторг фанатов
Женский форум
Звёзды , Алена Краснова , Кристина Орбакайте , Никита Пресняков , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шпагат российской гимнастки поразил фанатов
Шпагат российской гимнастки поразил фанатов
Гагарина ошарашила леопардовым мини-бикини
Гагарина ошарашила леопардовым мини-бикини
«Я зашивала солдатам руки обычной ниткой»
«Я зашивала солдатам руки обычной ниткой»
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Ошибки на кухне, которые ухудшают ваше здоровье
05:21
Ошибки на кухне, которые ухудшают ваше здоровье
Дом и сад Здоровье
Врач рассказал, что лучше всего пить в жару
06:05
Врач рассказал, что лучше всего пить в жару
Здоровье
Болезни, которые написаны у вас на лице
06:13
Болезни, которые написаны у вас на лице
Здоровье Красота
Правда ли, что кофе вызывает зависимость
06:11
Правда ли, что кофе вызывает зависимость
Еда Здоровье
Как избавиться от прыщей на спине
02:58
Как избавиться от прыщей на спине
Красота Здоровье
«Поднимал руку на женщин»
01:48
«Поднимал руку на женщин»
Звёзды Другое
Шепелев выбрал для сына элитную школу
02:56
Шепелев выбрал для сына элитную школу
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение