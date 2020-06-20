Невестка Орбакайте показала фигуру в купальнике

Алена Краснова является женой Никиты Преснякова . На свадьбе внука Аллы Пугачевой три года назад гуляли все «сливки» отечественного шоу-бизнеса. Влюбленные счастливо живут вместе в столичной квартире, которую им подарила Примадонна. Но карантин они предпочли переждать за городом в поместье Аллы Борисовны, которое раньше было ее дачей. А с наступлением лета молодые люди решили там задержаться.

Погостив несколько дней в Москве, они вернулись на реку Истра. Краснова и Пресняков собирают друзей то в особняке, то наоборот, приходят в гости к друзьям, которые живут рядом. Так на днях они вновь повеселились на вечеринке у бассейна. Алена предстала в необычном купальнике. Верх был черного цвета, а них оттенках хаки. Наряд подчеркнул исхудавшую фигуру модели. Голову она покрыла платком, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.

@alenaakrasnova