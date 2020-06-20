Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом

Хотя в Москве и в целом по России пандемия коронавируса идет на спад, тем не менее по-прежнему заражаются тысячи новых людей. Среди них есть и люди известные. Как стало известно буквально сейчас, в клинический госпиталь Лапино доставлена Нелли Кобзон , вдова Иосифа Давыдовича. А ведь еще совсем недавно Нелли, когда ей звонили журналисты, рассказывала, что чувствует себя замечательно.

Напомним, причиной интереса к персоне Нелли Кобзон стала информация, что у вдовы — новый роман. Сама она тогда над слухами только посмеялась.

«Если бы у меня появился возлюбленный, кто его знает, я бы, может, и не возражала. Но пока его нет», — сказала она.

Как говорят близкие Нелли Михайловна, она находится по неусыпным контролем врачей. Сама Кобзон не понимает, где она могла заразиться: она очень серьезно относилась к мерам профилактики — соблюдала режим самоизоляции, обрабатывала руки после каждого выхода на улицу, носила средства индивидуальной защиты.