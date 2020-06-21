Адвокат Ефремова высказался о попытке суицида актера

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Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой. Так он прокомментировал изданию «Собеседник» появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о попытках суицида артиста.
Пашаев раскритиковал журналистов за размещение подобных публикаций и напомнил, что все эти материалы читают жена и дети Ефремова.
«У него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки», — подчеркнул адвокат.
Он также отметил, что артист со дня ДТП отказывается от помощи медиков, и врачи к нему не приезжают.
«Да и если бы к нему и правда приезжала регулярно скорая, кто-то из журналистов бы уже давно это снял. Ведь под домом Ефремова всегда дежурят минимум по три-четыре корреспондента, даже в два часа ночи я их там видел», — пояснил Пашаев.
10 июня в СМИ появилась информация о том, что Ефремов якобы пытался совершить самоубийство. Утверждалось, что родственники заметили на шее артиста багровую борозду, которая является характерным признаком при повешении, и взвали к нему специалистов психиатрической и скорой помощи. Позже в том, что актер действительно предпринял попытку покончить с собой, засомневались.
Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Близкие курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, заявили, что хотят назначения реального срока для для артиста.
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Звёзды , Видео , Другое , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ИД "Собеседник"
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