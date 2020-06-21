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Юлия Высоцкая обнародовала в личном блоге кадры из милых домашних посиделок в загородном доме. Специально для семейного праздника актриса испекла итальянскую пиццу, а также постаралась принарядиться.

Жена Андрея Кончаловского примерила платье макси трендового синего оттенка. И, казалось бы, что тут можно подвергнуть критике? Ведь буквально на днях Эвелина Хромченко на Первом канале рассказывала, что горох по-прежнему очень актуален, а насыщенный оттенок синего — на пике популярности. Кроме того, модницы по всему миру стали выбирать наряды с объемными рукавами и женственной отделкой вроде воланов и рюш.

@juliavysotskayaofficial

Тем не менее, на артистку неожиданно сорвались фолловеры, оставшиеся недовольными ее внешним видом.

«Платье вам не идет, вы сразу в нем женщина старшего возраста. Юлечка, вы великолепны молоды и красивы. Подарите это платье кому-нибудь или уберите в самый дальний угол», «И туфли тоже старят», «Эта прическа и платье очень вас старят! Сразу превратились из озорной девушки в бабушку! Не ваше это!», «Еще и ракурс неудачный», — категорично заявили они.

Однако многие почитатели таланта Высоцкой рьяно стали защищать своего кумира. «Неправда, у Юлии безупречный вкус!», «Выглядит на свой возраст», «Смешно, лично я увидела очень женственный образ», — написали они.