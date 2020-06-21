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Стало известно, почему Ефремов сел пьяным за руль 

ИД «Собеседник» 35 минут назад
«Выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга»
Фото: ИД "Собеседник"
Эльман Пашаев рассказал, что произошло в день аварии, разделившей жизнь актера на до и после.
В своей программе Андрей Малахов предположил, что Ефремов мог сильно напиться в день аварии из-за поступка своей дочери Анны Марии, которая незадолго до трагедии на телевидении рассказала о своей нетрадиционной ориентации. Это правда? — спросили мы Пашаева.
— Абсурд! Сейчас молодежь ходит на телевидение, чтобы впоследствии набрать себе как можно больше подписчиков в интернете. Я думаю, что Ефремов воспринял участие дочери в программе просто как неудачную рекламу и не переживал особенно. Не думаю, что этим поступком дочь его сильно удивила!
Сейчас многие Ефремова осуждают, но никто ведь не хочет понять, почему он пьяным сел за руль, — продолжает делиться соображениями с Sobesednik.ru Пашаев. — На самом деле ему в тот вечер позвонил друг, который находится сейчас в Украине. Кстати, это известный человек, и вы его наверняка знаете. Так вот, он сообщил Ефремову, что его мать и жена попали в больницу и находятся в очень тяжелом состоянии. Так как границы с Украиной сейчас закрыты, друг попросил Михаила съездить в клинику и помочь, чем он сможет. А в тот день как раз был православный праздник (7 июня была Троица, 8 июня, когда и случилось ДТП, — Духов день. — Прим. Sobesednik.ru). Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания.
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Звёзды , Андрей Малахов , ИД "Собеседник"
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