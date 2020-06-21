Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, по какой причине Ефремов сел за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает "Собеседник".

Ранее Андрей Малахов в программе "Прямой эфир" предположил, что актер начал злоупотреблять алкоголем из-за того, что его дочь Анна-Мария объявила о свей нетрадиционной ориентации.

Пашаев уверяет, что актер не был удивлен поступком своей дочери. По его словам, Ефремов не переживал по этому поводу. Адвокат рассказал, что произошло в тот вечер.

Как заявил Пашаев, тогда актеру позвонил его друг, который находится на Украине. Он рассказал, что его жена и дочь находятся в больнице и попросил Ефремова приехать и помочь им.

"На самом деле ему в тот вечер позвонил друг, который находится сейчас в Украине. Кстати, это известный человек, и вы его наверняка знаете. Так вот, он сообщил Ефремову, что его мать и жена попали в больницу и находятся в очень тяжелом состоянии. Так как границы с Украиной сейчас закрыты, друг попросил Михаила съездить в клинику и помочь, чем он сможет. А в тот день как раз был православный праздник. Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга"

В конце адвокат актера добавил, что Ефремов — добросовестный человек и не будет выкручиваться из ситуации.